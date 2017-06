Décès de l’ancien chancelier allemand Helmut Kohl : M. Bensalah signe le registre des condoléances

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a signé, mardi au siège de la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne à Alger, le registre des condoléances au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, suite au décès la semaine dernière de l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl.

«Nous avons appris avec affliction et une profonde tristesse la disparition de l'ancien chancelier allemand qui a consacré sa vie au service du peuple allemand, à l'édification et à la consolidation des fondements du socle européen et à la consécration des valeurs de paix et d'amitié entre les peuples», a écrit M. Bensalah, qui était accompagné du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, sur le registre de condoléances.

Le nom du défunt «restera gravé dans l'histoire de son pays eu égard au rôle important qu'il a joué dans l'unification de l'Allemagne et à sa contribution au développement et à l'intégration de l'Europe», a ajouté M. Bensalah.

«Le peuple algérien n'oubliera pas les efforts du défunt pour le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les peuples algérien et allemand, et la consolidation d'un partenariat fondé sur le respect mutuel et les intérêts communs», a affirmé le président du Conseil de la nation. «En cette douloureuse circonstance, je tiens à présenter, au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, nos condoléances les plus attristées et notre profonde compassion», a-t-il conclu.



Entretien avec l’ambassadeur de France



Le Président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a reçu hier l'ambassadeur de France, Bernard Emié, qui lui a rendu une visite de courtoisie au terme de sa mission en Algérie, a indiqué un communiqué du Conseil. La rencontre a été l'occasion d'évoquer les relations bilatérales et la dynamique qui les caractérisent, ainsi que la coopération multiformes, notamment dans le domaine parlementaire, précise la même source ajoutant que les deux parties se sont félicitées du niveau atteint à la faveur de la concrétisation de l'accord de coopération entre le Conseil de la nation et le Sénat français, à travers le dialogue et l'échange d'expériences et de visites. (APS)