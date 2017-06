M. Ahmed Saci reçoit les partenaires et les acteurs professionnels et sociaux : Protéger le pouvoir d’achat

Le ministre du Commerce, Ahmed Saci, a reçu plusieurs partenaires et acteurs professionnels et sociaux représentant des syndicats, des associations et des cadres du secteur de commerce, a indiqué un communiqué du Ministère. Dans le cadre des rencontres avec les partenaires professionnels et sociaux, M. Ahmed Saci a reçu les représentants de l'Union général des commerçants et artisans algériens, de l'Association nationale des commerçants et artisans, de l'Association des producteurs algériens de boissons, du Syndicat national algérien des pharmaciens d'officine, la Fédération algérienne des consommateurs, l'Union nationale de protection du consommateur, l'Organisation algérienne de protection du consommateur et la Confédération des industriels et des producteurs algériens, a précisé la même source. Ces rencontres ont été axées sur les enjeux et les défis auxquels fait face le secteur en termes de stabilité économique et de protection du pouvoir d'achat du citoyen, à travers l'encouragement du produit local et de la lutte contre le monopole et la spéculation et d'autres pratiques commerciales illégales. (APS)