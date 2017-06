Sommet de la solidarité sur les Réfugiés à Kampala : Le Président Bouteflika représenté par M. Messahel

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, prend part, en qualité de représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au «Sommet de la solidarité sur les réfugiés» à Kampala (Ouganda), a indiqué hier le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Ce sommet, organisé conjointement par le président ougandais, Yoweri Museveni, et le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, «se penchera sur les questions inhérentes à la mise en œuvre des engagements contenus dans la Déclaration de New York pour les Réfugiés et les migrants adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2016», a souligné la même source. (APS)