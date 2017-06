Tragique feu de forêt au Portugal : M. Messahel présente les condoléances de l’Algérie

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a signé, mardi à la résidence de l'ambassade du Portugal à Alger, le registre des condoléances suite au tragique feu de forêt survenu dans la région de Leiria qui a fait de nombreux morts. «C’est avec affliction et une profonde émotion que nous avons eu connaissance du tragique feu de forêt survenu dans la région de Leiria et qui a fait de nombreux morts et blessés», a écrit M. Messahel dans le registre de condoléances, ajoutant qu’«en cette douloureuse circonstance, le peuple algérien compatit à la douleur du peuple portugais». «Au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, du gouvernement et du peuple algériens, et en mon nom personnel, je vous présente, ainsi qu'aux familles éplorées, nos condoléances les plus attristées et vous assurons de notre compassion tout souhaitant un prompt rétablissement aux blessés». (APS)