M. Abdelghani Hamel s’entretient avec l’ambassadeur de Roumanie : Partenariat au programme

Le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, s'est entretenu, au siège de la Direction générale de la Sûreté nationale, avec l'ambassadeur de Roumanie à Alger, Marcel Alexandru, sur les moyens d'asseoir une coopération et un partenariat entre la police des deux pays.

Les deux parties ont évoqué les «moyens d'asseoir une coopération et un partenariat entre la police des deux pays, pour faire face aux différents crimes, dont le crime organisé, la cybercriminalité et les crimes transnationaux au service de la sécurité des deux pays». L'ambassadeur roumain a présenté, à cette occasion, ses félicitations au général major Hamel pour son élection à la tête du Mécanisme de coopération policière africaine (Afripol), saluant le «haut niveau de professionnalisme dont se distingue la police algérienne aux plans régional et international».