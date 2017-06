Le plan d’action du gouvernement examiné par les députés : une étape cruciale pour la démocratie

De prime abord, et avant d’énumérer, un à un, les grands axes de l’ambitieux Plan d’action du gouvernement, le Premier ministre, M. Abdelmadjid Tebboune, qui s’est longuement exprimé mardi soir devant les députés de la 8e législature, s’est montré à la fois rassurant et très optimiste au sujet de la situation générale du pays.

Une situation qui ne pourrait en aucun être qualifiée de «sombre ou de morose», dira-t-il, et d’affirmer que «notre pays affiche une situation bien plus positive. Nos indicateurs de développement humain nous placent dans le peloton de tête des pays émergents, notre situation macroéconomique est solide et la stabilité politique et sécuritaire dont nous jouissons depuis plus d’une décennie renforce notre position politique et économique dans la région».

Le Premier ministre, usant d’un ton très optimiste, a ainsi défendu les «atouts» de l’Algérie pouvant, assurément, servir à mieux accélérer sa mutation vers le progrès et le bien-être de la collectivité. Ces atouts en question sont le fruit « de la gouvernance judicieuse et éclairée du président de la République M. Abdelaziz Bouteflika», fera comprendre le Premier ministre.

« Grand patriote et homme d'Etat de premier plan, le Président de la République a tenu son engagement de mener à son terme le processus de réformes politiques dont la révision constitutionnelle fut le point d’orgue», a en effet attesté M. Tebboune, ajoutant que c’est « conformément à la lettre et à l'esprit de ses nouvelles dispositions que s'est opérée l'installation de cette huitième législature ainsi que la nomination du Gouvernement dont j'ai l'honneur de coordonner l'action». Le Premier ministre ne manquera pas aussi de réaffirmer «l’engagement du gouvernement à renforcer sa coopération avec le pouvoir législatif en poursuivant avec beaucoup d'intérêt les débats que nous aurons à mener ces jours-ci», soulignant que «le gouvernement tiendra compte des avis des députés et de leurs propositions et (qu’)il va répondre en toute clarté à leurs interrogations».

Il s’est dit convaincu que le dernier scrutin des législatives a constitué une opportunité pour nos compatriotes pour se démarquer de «tout aventurisme et tentative de division que les Algériens rejettent en bloc et sont attachés de ce fait à la «cohésion et au progrès». A cet égard, le Premier ministre préconise qu’il incombe aussi bien à l’Exécutif qu’à l’institution législative «de ne pas décevoir les attentes des Algériens et de garantir au pays sa place dans un monde dur et incertain».

Pour y parvenir, la solution réside, appuie encore le Premier ministre, dans le respect et la stricte application de l’engagement du président de la République qui constitue d’ailleurs « la matrice du plan d’action du gouvernement», précisera M. Tebboune, rappelant que le chef de l’Etat «a insisté sur la célérité avec laquelle les pouvoirs publics devaient répondre aux attentes de la population, notamment la jeunesse, par la construction d'une économie compétitive et diversifiée garantissant pérennité du développement national et une politique de justice sociale



Un État de droit



«La souveraineté du pays, la cohésion nationale, la reconversion économique et le rayonnement de l'Algérie constituent les objectifs majeurs du projet de Plan d'action de mise en œuvre du programme du président de la République», affirme M. Tebboune en abordant les grandes lignes de ce document devant les députés de l’Assemblée nationale. Le plan en question intègre « des actions déjà entreprises et une priorisation des tâches en fonction des besoins des citoyens et des données objectives de conjoncture.» Il réaffirme aussi, appuie le Premier ministre, la vocation sociale de l’Etat algérien qui était, dit-il, «le vœu des pères de la Guerre de libération».

Ce Plan ambitionne également de consolider l’ancrage de l’Etat de droit et de promouvoir les libertés et la démocratie. En ce sens, « le gouvernement s'attellera avec diligence, en collaboration avec le Parlement, à l’établissement des textes législatifs et réglementaires découlant de la dernière révision constitutionnelle, et à réunir les conditions requises pour la mise en place des instances nouvellement crées en vertu de la nouvelle loi fondamentale», a indiqué M. Tebboune. Il préconise en outre l'enrichissement et l'élargissement de l’espace des droits et des libertés du citoyen, la consolidation du processus de réforme du service public ainsi que l’approfondissement et l’indépendance de la justice, une réforme du système pénitentiaire ainsi qu’un respect et une protection absolus des libertés individuelles et des droits fondamentaux. « Le gouvernement œuvrera à concrétiser la liberté de presse, d’expression, le droit à une information objective et crédible», a encore ajouté M. Tebboune. Pour ce faire, il sera procédé, à l'installation, en sus des autorités de régulation de la presse écrite et de l'audiovisuel, d’un Conseil de l'éthique et de la déontologie. « La réhabilitation de l'audiovisuel et des moyens publics d'édition s'accompagnera de la réunion des conditions d'agrément des chaînes privées de droit algérien, de l'installation du réseau de diffusion numérique terrestre, de la mise en service des stations de diffusion radio FM ainsi que d'un nouveau réseau Radio/TV par satellite», a-t-il détaillé.

Les composantes de l'identité nationale seront affirmées pour consolider l'unité et conforter la résilience de la société face au sectarisme, à l'extrémisme et aux tentatives de déculturation, affirme par ailleurs le Premier ministre. Au chapitre de la bonne gouvernance, il a surtout fait montre de la détermination du gouvernement d’instaurer une séparation entre l'argent et le pouvoir dans le cadre des nouvelles règles en vue d'encadrer les cas de trafic d'influence à des fins personnelles.

C’est un des principaux objectifs du plan d’action de « moraliser davantage la vie publique en se basant sur de nouvelles règles pour encadrer les cas de trafic d'influence à des fins personnelles, les cas d'incompatibilité au sein des instances élues et d'imbrication entre les domaines politique, économique et associatif». « L'Algérie est un pays de libertés et le demeurera, chaque citoyen est libre de s'engager dans les affaires, la politique ou même les deux, mais pas à la fois», a indiqué le Premier ministre. « Nous allons œuvrer à la séparation entre l'argent et le pouvoir», a-t-il ajouté. Affirmant que cette démarche ne se veut nullement «une confrontation» avec le patronat, les hommes d'affaires et l'argent, le Premier ministre a soutenu que l'argent ne doit pas « s'immiscer dans les rouages de l'Etat».



1,6 million de logements à réceptionner en 2019



L'emploi, le logement, la santé et l'éducation constituent les préoccupations majeures de nos concitoyens et donc, des priorités du gouvernement, fera savoir M. Tebboune. «Tout en poursuivant les efforts pour l'achèvement du programme de logements en cours, toutes formules confondues, et dont la consistance est de plus de 1,6 million d'unités d'ici à 2019, des actions seront menées pour développer des mécanismes alternatifs de financement, encourager le marché du locatif, dynamiser l'activité immobilière et développer le marché hypothécaire» a-t-il ajouté. Il mettra également l’accent sur la volonté de l’Etat de moderniser l’exploitation des infrastructures de base. En application du plan d’action, aussi bien le réseau routier que le rail ainsi que les infrastructures portuaires et aéroportuaires, toutes ces réalisations feront l’objet d’une approche efficiente visant à s’assurer de leur contribution nationale, plus particulière dans les zones frontalières et les régions enclavées.

Garantir la sécurité énergétique à long terme est aussi un des objectifs du Plan d’action, il est ainsi envisagé d’intensifier les efforts d’exploration et de production du pétrole pour atteindre un rythme annuel d’évolution de 3,7 %, pouvant garantir une production d’un milliard de TEP sur la période 2017-2021. Il est prévu aussi d’augmenter la production nationale de produits pétroliers raffinés de 35%, permettant la satisfaction de la demande locale et le dégagement d’un excédent destiné à l’export, la capacité de production d’électricité sera renforcée pour passer de 19.000 Mégawatts fin 2016 à 31.000 Mégawatts en 2021.

S’agissant des objectifs, à travers la diversification économique, le plan vise la réalisation sur la période 2020-2030 d’ une croissance du PIB hors hydrocarbures de 6,5% par an, l'atteinte de l'objectif de sécurité alimentaire, la division par deux du taux annuel de progression de la consommation interne et une diversification des exportations permettant de soutenir le financement de la croissance économique.

Pour ce qui de la rationalisation des dépenses publiques, le Premier ministre annonce la tenue d'une large concertation nationale impliquant le Parlement, la société civile, les partenaires sociaux, le patronat et la sphère académique, afin d'évaluer les politiques d'incitation et d'adapter progressivement les transferts sociaux, dans le sens de plus d'équité et d’efficience.

Karim Aoudia