Béchar et Adrar : La police offre le F’tour aux usagers de la route

Les Sûretés de wilaya de Béchar et Adrar poursuivent leur activité de proximité, en cette fin du mois sacré du ramadan, en offrant des repas chauds, destinés aux utilisateurs de la route nationale N° 6 que ceux-ci empruntent dans les deux sens.

En étroite collaboration avec les Scouts Musulmans Algériens, les différents cadres et agents de ce corps de sécurité ne lèsent point sur les moyens logistiques, mis en œuvre pour inciter les automobilistes, les conducteurs d’autocars, leurs voyageurs ainsi que les conducteurs de poids lourds, à partager leur repas, à la rupture du jeûne. Une entreprise placée sous le slogan.

«Un Ramadan sans accident de la route» et qui s’inscrit dans le cadre d’une poursuite des campagnes de sensibilisation et d’informations quant aux risques des accidents de la circulation, qui surviennent notamment aux tous derniers instants avant la rupture du jeûne et dont les conséquences sont souvent meurtrières. Les conseils qui leur sont prodigués touchent généralement au respect du code de la route, aux risques des excès de vitesse, en passant une vérification des véhicules et surtout du temps de repos qu’il convient de s’attribuer, sitôt la fatigue ressentie, notamment lors des conduites nocturnes.

Une opération, bien-entendu, favorablement accueillie par les usagers de la route, auxquels ont également été remis des dépliants, en ce sens.

Ramdane BEZZA