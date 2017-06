F’tour pour les enfants de la lune : L’association « El-Amel » fait des heureux

Les cavaliers et autres spécialistes du domaine affirment qu’évoluer au contact de chevaux est une véritable école de la vie. La patience, le sens des responsabilités, la volonté, le calme, la rigueur, la confiance en soi sont autant de qualités que le cheval nous permet de développer. Le cheval est un véritable récepteur de nos émotions. Il peut se révéler aussi un aide-soignant très compétent pour accompagner des personnes handicapées physiques ou souffrant de troubles psychologiques. L’animal exerce alors un rôle protecteur. Il devient le lien

« miraculeux » par lequel le patient reprend contact avec le monde extérieur. Avec l’équithérapie, l’association «El Amel Espoir pour tous» veut utiliser le contact avec cheval, l’allié précieux de certains thérapeutes, pour soulager les maux de leurs patients. Une source de bienfaits pour le corps et surtout pour l’esprit. Sa présidente, Mme Ben Ouffella Meryama, initie depuis 10 ans des séances d’équithérapie à l’adresse d’enfants autistes, handicapés, trisomiques, Imc en échec scolaire … par le biais du club espoir équestre. « Nous avons d’excellents résultats et les parents sont satisfaits à 90 % ». Hier, l’association a organisé son deuxième grand f’tour au village africain de Ben Aknoun au profit de plus de 135 enfants de la lune et ceux de SOS village de Draria qui ont été invités non seulement pour rompre le jeûne mais aussi pour des séances d’équithérapie, et ont même bénéficié de tickets gratuits pour le cirque italien situé au parking du parc. « Le premier grand f’tour a réuni les enfants cancéreux du CPMC de l’hôpital Mustapha. Nous avons voulu renouveler l’initiative car la joie de ces derniers près des chevaux était contagieuse et très stimulante », nous dira la présidente de l’association el-Amel, psychologue de formation. «L’équithérapie est une expérience pilote menée en Algérie par l’association El-Amel, ce n’est ni un sport, ni un loisir, c’est un traitement adapté qui s’adresse aux enfants, adolescents et même des adultes rencontrant des difficultés inhérentes ou pas a une pathologie mentale. Depuis quelques temps , nous sommes de plus en plus sollicités par des associations en charge d’enfants malades ; une demande, satisfaite sans aucune contrepartie, pour venir en aide à des enfants trisomiques, diabétiques et autres déficients physiques ou mentaux », nous affirme Mme Ben Ouffela. Un sacerdoce doublé d'un courageux challenge relevé par toute l'équipe de l’association qui n'hésite pas à répondre à toute sollicitation allant dans le sens des intérêts des enfants, sachant que cette approche est appelée à donner, sous d'autres cieux, des résultats étonnants auprès de cette tranche fragilisée de la population.

Farida Larbi