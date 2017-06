Sétif : La Canicule, le Ramadhan et l’Aïd

En ces derniers jours du mois de Ramadhan qui aura été malgré tout clément autant sur les marchés que l’organisation de soirées toutes à la fois riches et variées au niveau de la maison de la culture « Houari Boumediene », du théâtre régional d’El Eulma et du centre culturel «Djilani Embarek », la canicule n’a pas tardé à s’annoncer, défiant le mercure jusqu’à le faire voguer jusqu’à plus de 40 degrés et soumettre ainsi tous ceux qui s’aventurent à braver cette chaleur dans les rues presque désertes de Sétif à un calvaire.

Qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il chauffe aussi intensément, les femmes et les hommes en costume bleu sont là ; Les services de police auxquels il faudra nécessairement rendre hommage pour cette présence constante à travers la ville, veillant de jour comme de nuit, partout dans les cités et quartiers populeux à la tranquillité du citoyen, non sans déployer sous cette chaleur suffocante d’intenses efforts, en rompant le jeune à leurs postes non sans apprécier à sa juste mesure ces formidables gestes d’un citoyen toujours plus proche et reconnaissant. Une disponibilité que les éléments de la gendarmerie nationale ne cessent aussi d’exercer sur les territoires relevant de leur compétence.

Partout ailleurs, dans les petits et les grands magasins, le climatiseur qui tourne à plein régime, drainant dans sa course une énergie électrique heureusement renforcées ces dernières années mais dont les premières factures qui ont commencé à pleuvoir en ces derniers jours de ce mois sacré, ne sont pas sans vous « électrocuter »dans des additions qui s’étalent sur des tranches à vous faire grincer les dents.

Signe d’autant plus révélateur sur toutes ces « acrobaties » qu’auront ainsi à faire tous ces parents, visiblement heureux d’avoir reçu leur salaire plus tôt, mais arrivant à peine à compter leurs enfants, en séparant les jeunes des plus grands en s’imaginant déjà « le calvaire» de tous ces magasins aux enseignes signifiantes ou autres espaces populeux qu’ils devront parcourir de jour pour éviter l’affluence de la nuit et tenter tant bien que mal de décrocher des tenues à bon prix.

Sur ce terrain flambant des grandes artères de Sétif ou celles qui ont fini par acquérir le statut de rues commerçantes, comme c’est le cas de la rue de «Sillègue » ou aucune voiture ne peut circuler, l’affluence est de taille depuis quelques jours, à la découverte de bons prix ou de bons coins. Mais ce n’est là qu’illusion car tout ce que peut imaginer le consommateur, le vendeur l’aura déjà étudié dans tous les sens vous laissant néanmoins une marge de négociation Difficile, vraiment difficile ces derniers jours du mois de Ramadhan. Les familles ne pensent qu’à habiller leurs progéniture et c’est vrai aussi à payer la facture d’électricité, tant et si embarrassant pour beaucoup, qu’il faudra trouver le pantalon, la chemise , la robe et la paire de chaussures qui serviront, moyens limités obligent, pour les deux fêtes : « l’aïd-el-fitr » et «l’aïd-el-adha».

Pour les moins nantis, les orphelins et les enfants démunis, le produit du radiothon qui a été organisé récemment et permis de réaliser , l’espace d’une journée 867 millions de centimes et prés de 500 trousseaux vestimentaires viendra sans nul doute consolider ce formidable effort de solidarité qu’a connu cette wilaya durant tout le mois de ramadhan et pour lequel d’importants moyens ont été mobilisés .

Sous cette chaleur torride durant la journée, à la cité d’Ain Fouara, il restera néanmoins une petite fraicheur qui subitement vient investir nos nuits animées par le bruit des travailleurs du tramway de Sétif qui gagne du terrain au point ou l’on se demande s’il ne sera pas livré avant les échéances fixées.

F. Zoghbi