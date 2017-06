CHU Mustapha-Pacha : baisse des consultations durant la première quinzaine

Pas moins de 2.525 consultations ont été enregistrées durant les deux premières semaines du mois de Ramadhan aux urgences médicales du CHU Mustapha-Pacha.

Le chef d’unité des urgences médicales et de la réanimation, le professeur, Amine Salmi, qui nous a reçus dans son bureau, a déclaré : «c’est un ramadhan qui semble plus calme que celui de l’année dernière, avec moins de malades et de dégâts. Aucune forme grave n’a été enregistrée contrairement à l’année dernière où le nombre de consultations a dépassé de celui de cette année (plus de 300)».

Le Pr. Salmi a indiqué également que «la tendance cette année est aux coups et blessures causés juste après «el iftar» sur des jeunes alors que l’année passée c’était beaucoup plutôt des accidents de la route.» Selon lui, le nombre de consultation a diminué car les gens prennent de plus en plus conscience des dangers. «L’année dernière, il y avait beaucoup d’accidentés de la circulation, alors que cette année, on a reçu seulement deux accidentés graves, soit parce que les malades sont transférés dans d’autres hôpitaux plus près de l’autoroute, soit ce ne sont pas des formes graves et ils ont été pris en charge par des établissements de santé. Cela peut aussi être aux efforts des polycliniques qui sont plus performantes que les années passées et ont pris en charge les malades au lieu de les transférer vers le CHU,» a expliqué le

Pr. Salmi, avant d’ajouter : «L’an dernier, on a assisté à plusieurs fois à des pics de chaleur dans la journée que cette année. Les malades se rapprochent des polycliniques qui sont mieux équipées, un nombre de médecin plus important et une réelle prise de conscience du personnel médical.»

D’après le professeur toujours «il y a des sujets jeunes qui viennent généralement après «el iftar» en consultation pour des intoxications alimentaires, des gastroentérites…

D’autres se rendront à l’hôpital,dans la journée, pour des douleurs abdominales ou des céphalées ». Et d’ajouter : « la sensibilisation en matière de consommation fait défaut notamment en ce mois de ramadhan…

Le consommateur n’est pas averti sur plusieurs aspects et souvent, il ne réagit qu’après coup ; quand c’est trop tard », regrette-t-il. Entre les habituels tracas digestifs et la hausse des admissions des victimes de violence, le service des urgences ne désemplit pas.

Le bal des civières évacuant des malades chroniques et autres «habitués» est devenu presque un spectacle anodin dans ce service durant les premiers jours du jeûne. Le premier motif de consultation durant ce mois, au moment où leurs yeux deviennent sont plus gros que leur ventre, ce sont les tracas digestifs.

Le personnel médical a aussi constaté une augmentation des cas de coups et blessures volontaires admis aux urgences, qui peuvent aller des contusions graves jusqu’aux blessures à l’arme blanche ou à l’aide d’objets contondants. Le service enregistre aussi une nette hausse des admissions des malades chroniques (diabétiques, hypertendus, cardiaques...) en raison du changement des habitudes alimentaires et le décalage de la prise médicamenteuse. Une quarantaine de diabétiques ont été admis durant les dix premiers jours de ce mois de jeûne pour des complications.

Pour le Pr. Salmi : « Les patients qui souffrent de maladies chroniques, viennent consulter la matinée, et après les avoir interroger, le médecin ont constatés que beaucoup parmi eux jeûnent en négligeant la prise de leur médicaments dans les temps ; beaucoup prennent ce risque alors qu’ils sont autorisés de leur médecin à ne pas respecter le jeûne, sachant que dans ce cas ils se mettent gravement en danger», souligne-t-il.

Selon le chef d’unité des urgences, les cas de sujets âgés touchés par la canicule ne sont pas nombreux par rapport à l’année passée et cela peut s’expliquer par une prise de conscience. « Si on parle des formes sérieuses au niveau de nos urgences, on n’a pas beaucoup de cas contrairement à l’année précédente», affirme-t-il. Il y a lieu de préciser que les urgences médicales du CHU Mustapha-Pacha ont reçu 40 consultations, hier à 11h pour divers motifs.

Wassila Benhamed