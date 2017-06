Repas chauds pour les conducteurs et réfugiés subsahariens

Près de 250 repas chauds dédiés essentiellement aux transporteurs et aux réfugiés subsahariens sont distribués quotidiennement dans un restaurant de la Rahma (Clémence) à Dréan, relevant de la wilaya d’El Tarf. Cette action qui se veut caritative dans sa troisième année d’affilée, est à mettre à l’actif des habitants de la cité Djenane Echouk. Le restaurant en question est érigé à proximité de la double voie de la R.N 16 reliant Annaba à la wilaya de Tébessa, au niveau de la localité de Djenane Echouk, commune de Dréan, appartenant à un particulier. Ce dernier et comme à l’accoutumée chaque année, le cède durant la période du mois béni de Ramadhan à des bénévoles issus essentiellement de la localité de Djenane Echouk et de la ville de Dréan. Situé à 3 km de la pénétrante de l’autoroute Est-Ouest, ce restaurant de la Rahma enregistre quotidiennement une affluence nombreuse composée de transporteurs de marchandises, des familles en voyage et des réfugiés subsahariens. Pour assurer quotidiennement la fourniture des repas chauds aux usagers de la route est devenu une tradition à Dréan .Au début du mois sacré le nombre de repas chauds préparés et distribués dans le cadre de l’opération solidarité ne dépasse pas les 150 plats .Toutefois, au fil des jours, le nombre s’est vu à la hausse et il a augmenté de 100 repas, nous a indiqué l’un des initiateurs de cette action charitable. Une centaine de bénévoles répartis sur trois groupes se mobilisent quotidiennement pour préparer et servir des repas chauds à des passagers et des migrants qui ont fui la guerre et la misère. Les personnes ciblées par cette opération de solidarité ont eu droit à des plats variés dont le menu n’est pas étranger à nos coutumes du mois sacré pour lesquelles galette, chorba, bourek, salade, boissons et fruits sont servis systématiquement .Une demi heure avant l’appel de la prière du maghreb tout le monde s’active pour préparer de la nourriture avant d’être servi avec fierté toute en essayant de satisfaire les personnes à tables, a-t-on constaté sur les lieux. À ce moment même, la R.N16 enregistre des chaines interminables de véhicules légers et de poids lourds notamment stationnées à proximité du restaurant El Rahma. Cette action charitable est rendu possible grâce à l’aide des habitants de Djenane Echouk, les marchands de fruits et légumes, les superettes et les boucheries que les bénévoles n’ont pas ménagé leurs efforts pour redonner le sourire aux personnes ciblées tout au long du mois béni.

B. Guetmi