Solidarité : Près de 120.000 couffins distribués à Oran

Plus de 67504 repas chauds destinés aux démunis ont été servis à table depuis le début de mois de ramadan, a-t-on appris hier, de Mme Tabet, chargée de l’opération à la direction de l’action sociale de la wilaya d’Oran. Cette dernière a fait savoir, en outre, que les 11 premiers jours du mois sacré ils avaient distribué 47261 repas à emporter à travers les 26 communes que compte la wilaya. Par ailleurs, 117.202 couffins contenant les produits alimentaires de première nécessité ont été distribués jusqu’au 18 juin dernier.

Une opération à laquelle ont contribué des associations locales, le Croissant rouge algérien, des bienfaiteurs et les Scouts musulmans algériens. Pour cette année, la wilaya a dégagé une enveloppe financière globale de plus de 24 milliards de centimes dédiée aux différentes opérations de solidarité et actions caritatives au profit des nécessiteux.

En plus des couffins, les services compétents, à l’échelle locale, ont ouvert 90 restaurants, dont un nombre assuré par des bienfaiteurs. 10 restaurants sont destinés à accueillir les migrants subsahariens et étrangers en situation irrégulière à Oran, soit 250 personnes par jour.

Cette opération a nécessité une mobilisation sur le terrain de 1.260 personnes, indique la même source. Par ailleurs, une commission de wilaya composée de représentants de la DSP, DAS, de la Protection civile et de la Sûreté de wilaya, effectue tous les soirs des sorties de contrôle, avant, pendant et après la rupture du jeûne. Il est à souligner que certaines communes ne disposant pas de ressources financières suffisantes n’ont pu allouer de budget aux actions de solidarité à la faveur du mois sacré. Ainsi, au niveau de ces communes, les opérations ont été prises en charge par d’autres organismes. La distribution des couffins de ramadhan a été précédée par un travail d’assainissement des listes des bénéficiaires, effectué par les services de la tutelle. Selon la même responsable, 86.986 personnes démunies ont été recensées cette année à travers la wilaya. Lors d’une réunion avec les représentants du mouvement associatif, quelques jours avant le début du mois sacré, le représentant de l’exécutif local avait instruit les responsables des associations caritatives de veiller au bon déroulement de ces opérations, en conjuguant leurs efforts à ceux du Croissant-Rouge et les services de la direction de solidarité.

Amel Saher