Mostaganem : Saisie d’équipements de surveillance à distance

Les éléments des services de douanes du port de Mostaganem ont saisi dernièrement une quarantaine d'équipements de surveillance et de communication à distance, lors des opérations de contrôle des voyageurs venant des villes espagnoles de Valence et d'Alicante, a-t-on appris lundi de source proche de cette institution. Les saisies sont constituées de caméras de surveillance et de talkie-walkies, a précisé la même source, signalant que la possession de ces équipements est soumise à une autorisation préalable des autorités compétentes.

Les mêmes services ont également saisi un véhicule utilitaire, immatriculé en France, transportant 13 moteurs de voiture, des motos démontées et autres pièces détachées neuves soigneusement dissimulées derrière des équipements électroménagers déclarés.

Des procès-verbaux ont été établis à l'encontre des contrevenants qui seront présentés à la justice ultérieurement.