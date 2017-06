À la veille de l’Aïd-el-fitr : Rush sur les magasins de vêtements

À quelques jours de la fête religieuse de l’Aïd-el-Fitr qui marque la rupture d'un mois de jeûne, la fièvre des achats de tenues pour l’aïd est montée d'un cran. Un véritable rush est observé dans les magasins de vêtements pour enfants.

Les magasins et centres commerciaux sont pris d'assaut par les familles en quête d’habits pour l'aïd avec comme seule préoccupation : trouver de belles tenues et à bas prix. Une petite virée dans la capitale nous a permis de constater de visu la frénésie pour les achats au niveau des différents magasins et centres commerciaux. Les magasins ne désemplissent pas… les ménagères, ne ratant aucune occasion, font les cent pas dans les magasins et marchés pour acheter les habits de l'Aïd dans le but de réjouir les enfants le jour «J». Le ramadhan tire à sa fin. L’odeur de la "chorba" laisse sa place aux senteurs d’amande, de vanille des gâteaux préparés en prévision de la fête de l’Aïd El Fitr. La ville est à moins cinq jours, de ce rituel religieux, gagnée par la fièvre des achats et du shopping tout azimut. Les rues d’Alger, qui ne désemplissent pas du matin au soir, se vident juste le temps de rompre le jeûne, de quoi se « remplir le ventre » avant de repartir à l’assaut des vitrines, a-t-on constaté hier. Entre deux couffins ramenés à l'effet de préparer la popote quotidienne, les ménagères vont, à chacune de leurs sorties, dans les marchés et boutiques de vêtements pour acheter un pantalon, une robe ou des chaussures pour leurs enfants. Les magasins de vêtement du centre-ville ou ceux des communes limitrophes sont envahis à peine la chorba consommée… même pas digérée. Les acheteurs se bousculent d'ores et déjà vers les commerces.

Les magasins spécialisés dans la vente des habits réalisent, ces derniers jours, des records en matière de vente. Tous leurs stocks sont presque épuisés. Dès la fin de la prière des tarawih (surérogatoires) et jusqu'à une heure tardive de la nuit, les parents, accompagnés de leurs bambins se bousculent dans les boutiques, magasins et autres grandes surfaces spécialisées dans l'habillement. Fermés en début de journée, ces espaces commerciaux se réouvrent après le f'tour pour accueillir une nombreuse clientèle, majoritairement des femmes et enfants. Les magasins de vêtements sont, quant à eux, richement fournis et les clients ne trouvent rien à dire, sinon réclamer un petit rabais pour acheter tel ou tel article. Le client a l'embarras du choix et en aura surtout pour son porte-monnaie.



Les yeux louchent devant les prix…



L'engouement est là, mais les prix freinent les ardeurs. Certains parents perdent carrément la tête… devant les prix pratiqués par certains commerçants ; on en a le vertige et les yeux qui louchent. «Il est pratiquement impossible pour un simple fonctionnaire de satisfaire tous ses enfants», affirme Chawki, en scrutant des yeux les prix affichés dans un grand magasin sur la rue Didouche- Mourad. Les nombreuses boutiques de cette rue principale de la capitale, mais aussi celles situées à El Biar, Cheraga ou encore à Dély Ibrahim attirent beaucoup de monde ces derniers jours. « Les articles proposés sont de très bonne qualité… ; seulement les prix sont exorbitants. Cependant, nous sommes habitués à ce genre de dépenses », glisse sa conjointe. Les prix, même s’ils ont enregistré une inflation flagrante par rapport à l'année précédente, n'ont pas découragé les clients qui continuent à se présenter en grand nombre.

Un ensemble pour fillette est ainsi cédé à 8500 DA, une robe à 7600 DA, une paire de sandales à

4500 DA, des kickers à 4500 DA et une paire de chaussures pour enfant de moins de 2 ans à...

5800 DA. Si le choix est varié, les prix demeurent très élevés et la qualité n'est pas souvent au rendez-vous, estiment d'autres clients. « Les prix sont excessivement élevés par rapport à la qualité des articles exposés », souligne Nadia, et d’ajouter : « Certains vêtements, pourtant chèrement payés, sont bons à jeter seulement après un seul lavage à la machine». Un avis d’ailleurs partagé par la plupart des parents interrogés lors de notre virée. Pour fuir la flambée des prix qui caractérise cette période de l'année, certains parents prévoyants ont pris les devants en faisant leurs achats quelques semaines avant le début du mois sacré. « J'ai acheté tous le nécessaire pour l'Aïd bien avant le ramadhan. Maintenant, je suis tranquille », affirme Walid, un père de trois enfants. Mais, pour d'autres, le moment n'était pas propice pour faire les achats. «J'étais tentée de faire mes achats avant le Ramadhan pour échapper à la traditionnelle flambée des prix, sauf que les vêtements disponibles à cette période n'étaient pas intéressants », nous dira Warda. «J'étais donc contrainte d'attendre le début du mois de jeûne pour habiller mes enfants pour l'Aïd. Généralement, tous les magasins du prêt-à-porter pour enfants s'approvisionnent pour cette occasion, ainsi un plus large choix s'offre à nous », souligne cette maman d’une fille de 4 mois.



À la recherche de prix abordables



Péniblement, les familles continuent à écumer les magasins à la recherche de précieux vêtements, chaussures et autres accessoires nécessaires pour ce jour de fête ; les bonnes affaires ! Elles font contre mauvaise fortune bon cœur et arpentent les artères à la recherche de commerçants pour faire quelques emplettes à prix raisonnables. Le centre commercial Areedj de Draria est ainsi considéré comme étant le mieux indiqué pour «les bonnes affaires», eu égard à la modération des prix qui y sont pratiqués, comparativement à ceux affichés dans d’autres vitrines. « Ici, les prix sont accessibles... Il y en a pour toutes les bourses. Je viens d'acheter un pantacourt et un haut pour ma fille de 4 ans pour seulement 2500 DA. J'ai aussi repéré un ensemble à 4000 DA», indique Zohra, une mère de famille rencontrée sur place. Par ailleurs, nous avons constaté qu’autres hauts lieux alliant qualité et prix, raisonnables sont les magasins Printemps situés à Bab Azzoun, Mohammadia et El Harrach, pris d'assaut quotidiennement par les familles algéroises. Selon Razika, une fidèle cliente de ces magasins, des articles de qualité à des prix abordables sont proposés : « des jupes pour fillettes âgées entre 2 et 7 ans sont cédées entre 600 à 1200 DA, des pantalons pour jeunes garçons sont proposés à 1400 et 1700 DA », a-t-elle souligné.

Sihem Oubraham