CCI d’Alger : Les étapes de l’édition du Saint Coran

Consacrée à l’édition du saint Coran en Algérie, une intéressante exposition se tient au Centre culturel islamique d’Alger. Organisée par le ministère des Affaires religieuses et du Wakf, la manifestation qui dure jusqu’à samedi prochain, permet de suivre le cheminement de l’édition du saint Coran, depuis 1832, date de l’arrivée en Algérie des premières presses à imprimer. Sollicité par la presse en marge de cette manifestation, le directeur du CCI a indiqué que cette exposition se tient pour faire connaître aux jeunes les étapes de l’édition du saint Coran, entamée par le compagnon du Prophète (QSSSL) et calife, Othmane ibn Affane, qui s’est chargé de le rassembler et d’en faire plusieurs copies, écrites sur du cuir, des pierres plates et sur du bois. Il a ajouté que l’exposition comporte des photos et copies de diverses éditions du coran, réalisées en Algérie, selon le style calligraphique maghrébin, d’après le récit de Warch selon l’imam Nafaâ. Le Dr Ahmed Issaâd a ensuite annoncé que le Centre culturel islamique a pris l’initiative de rendre un grand hommage à nombre de personnalités nationales culturelles religieuses, en leur consacrant des ouvrages biographiques, mettant en relief les précieuses contributions qu’elles ont présentées au CCI, par le passé. Après le regretté Mouloud Kacem Naît Belkacem, qui a ouvert la série par un ouvrage en deux tomes, a-t-il précisé, le Centre culturel islamique d’Alger a consacré cette fois un livre à la vie et l’œuvre du savant cheikh Abderrahmane Chibane, l’homme des valeurs et des principes. Selon le docteur Abdelhadi Lagab, cadre au ministère, les Algériens n’ont jamais connu l’édition de journaux ou de livres dans le pays, notamment celle du saint Coran, avant cette date, se contentant uniquement de transcrire fidèlement les versets coraniques à la main, selon leurs moyens dérisoires. Invité à un colloque sur le thème, organisé au complexe Roi Fahd d’impression du saint Coran, à Médine, le représentant algérien a indiqué que le premier exemplaire du Coran en arabe a été imprimé en 1694, à Hambourg (Allemagne), avant d’ajouter qu’en Algérie, le mérite tout le mérite revient aux frères Roudoussi Ahmed et Kaddour, des commerçants de livres ottomans originaires de l’ile de Rhodes, d’avoir édité le premier exemplaire du Coran dans leur imprimerie, appelée « Ethaâlibia » et installée rue Bouzrina, dans la Casbah d’Alger. Selon le grand calligraphe algérien, Mohamed Ben Saïd Cherifi, le plus ancien exemplaire du Coran, trouvé dans l’imprimerie Roudoussi, date de 1912. En plus, l’ouvrage provient de la 3e édition du saint livre, reproduit selon le style « Maghribi » par Mohamed Cherradi dit « El Safti », un artisan algérois, passé maître dans les arts décoratifs et la calligraphe arabe. Deux autres éditions du Coran, écrites dans le style « Maghribi », selon la lecture Warch d’après Nafaâ, sont sorties de l’imprimerie « Ethaâlibia », avant que le ministère des Affaires religieuses prenne les choses en main, après l’indépendance, à travers la réédition du Coran de Roudoussi, et ce, jusqu’en 1971. En 1979, la Société nationale d’édition et de distribution (SNED) sort une édition du Coran, écrite par le calligraphe Mohamed Ben Saïd Cherifi, selon le style évolué dit « Neskhi », qui s’est répandu partout à travers le pays, pendant de nombreuses années. Plusieurs entreprises publiques comme l’ENAG, l’EPA et l’ANEP participent également à l’édition du saint Coran, sans oublier l’implication récente des éditeurs privés, comme Dar El Houda (Ain Mlila) et Dar El Imam Malek de Blida, notamment.

Mourad A.