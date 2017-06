Concours de recrutement des enseignants : 700.000 candidats inscrits

Pour pallier le départ de ses 41.000 travailleurs ouvrant droit au régime de retraite, le ministère de l’Education nationale s’apprête à organiser, le 29 juin courant, le recrutement par voie de concours de 14.627 postes de travail.

«Le concours des enseignants, qui devrait se dérouler le 29 juin en cours, a connu un dépôt de candidatures d’environ 700.000 personnes qui ont commencé à recevoir leur convocation à partir de lundi à minuit, afin d’y prendre part». Tels sont les propos tenus hier par le directeur d’études chargé des dossiers administratifs au ministère de l’Education nationale. Alors qu’il était l’Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, M. Rabah Chichoua a fait savoir que le concours touchera 14.627 postes dans 7 grades différents, dont la part du lion revient aux enseignants avec 10.009 postes pour les deux cycles, moyen et secondaire. Il a cité parmi les autres profils recherchés, ceux de conseillers d’orientation et de guidances scolaire et professionnelle, de superviseurs de l’éducation, d’attachés principaux de laboratoires et d’intendants et de sous-intendants. « Le retrait des convocations se poursuivra jusqu’aux dernières heures précédant le concours », a souligné le responsable, rassurant par là les candidats qui n’ont pas encore reçu leurs convocations. Il affirme, dans ce sens, qu’un protocole rigoureux pour assurer le bon déroulement de ce concours externe a été mis en place : « C’est le même protocole qu’on a adopté avec les examens de fin d’année avec copies anonymes, corrections et proclamations des résultats à distance » a-t-il dit.

Selon M. Chichoua, l’une des préoccupations majeures du ministère est de garantir l’équité et l’égalité des chances « l’Ecole algérienne en étant républicaine se doit de sauvegarder impérativement l’intégrité de tout examen», a-t-il révélé. S’agissant duchoix de la date du 29 juin, le responsable a confié que cette décision a été prise afin de garantir la pérennité de la scolarité : « Nous sommes tenus de doter tous les postes vacants pour qu’en temps réel, la scolarité puisse commencer sereinement. »

Détaillant les étapes de l’opération correction, l’hôte de la radio explique que ceux qui obtiennent une moyenne de 10 et plus dans ce concours sont admis d’office aux épreuves orales. Ensuite, il sera procédé à un classement des candidats par ordre de mérite. «Nous prenons les 10.009 premiers. La même démarche sera reconduite pour le reste des candidats, lesquels seront portés sur les listes d’attente, en cas de besoin », a-t-il précisé. Par ailleurs, le responsable a insisté sur le fait que les mesures d’austérité arrêtées par le gouvernement algérien ne toucheront pas le secteur de l’éducation, arguant du fait que le département de l’éducation nationale fait partie des secteurs stratégiques et que le gel des recrutements ne concerne pas l’éducation. « Il faut absolument garantir la scolarité des 9 millions d’élèves algériens », a-t-il rétorqué. Il a indiqué, dans ce sillage qu’au mois de septembre prochain, ils seront 41.000 nouveaux enseignants à rejoindre les salles de classe. Le ministère de l’Education a décidé de combler les postes laissés vacants par les enseignants partis à la retraite cette année. La plateforme numérique de recrutement des enseignants a, quant à elle, permis le recrutement de 26.197 enseignants. « Les candidats figurant dans cette liste et n’ayant pas été retenus pourront s’inscrire au concours du mois de juin prochain », a-t-il souligné.

M. Chichoua rappelle qu'un précédent et massif départ à la retraite d'agents de l’éducation avait amené le ministère de l'Education à organiser, le 30 avril 2016, un concours qui a déjà permis le recrutement progressif d’environ 69.000 enseignants.

S’agissant de l’enseignement primaire, M. Chichoua a fait savoir que le ministère ne compte pas recruter des professeurs parce que le déficit a été comblé. « Nous avons de quoi satisfaire nos besoins, et puis les listes d’attente contiennent encore de la réserve pour ce cycle», a-t-il justifié.

M. Chichoua a rappelé que les enseignants inscrits via la plateforme numérique ont déjà rejoint la wilaya où ils ont été affectés, et cela afin de finaliser les procédures de recrutement avant la prochaine rentrée

Ces candidats, souligne le même département, vont devoir suivre une formation avant de rejoindre leurs postes. Le département de l’éducation a d’ailleurs tracé tout un programme de formation entre le mois de juin et le mois d’août prochain au profit des nouveaux enseignants. Ces derniers vont devoir se former, entre autres, aux nouvelles mesures de l’évaluation et de la remédiation pédagogique qui seront mises en œuvre à partir de la rentrée scolaire prochaine.

Sarah A. Benali Cherif