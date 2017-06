Coopération algéro-française dans l’enseignement supérieur : dense et bénéfique

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelkader Hadjar, a reçu, hier à Alger, l'ambassadeur de France en Algérie, Bernard Emié, qui lui rendait une visite d'adieu et de courtoisie, et avec lequel il a passé en revue l'état des relations et de la coopération en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, indique un communiqué de son département ministériel.

La coopération entre les deux pays dans ce domaine «s'avère très dense et très bénéfique pour les deux pays, puisque plus de 100 accords ont été signés ces trois dernières années, parallèlement aux conventions signées entre les différentes universités des deux pays», souligne la même source.

L'entretien entre les deux parties a également porté sur «les moyens d'accroître davantage cette coopération bilatérale qui s'est multipliée pour atteindre des niveaux très appréciables, notamment dans le domaine de la formation supérieure, la recherche scientifique et la mobilité des étudiants», souligne la même source, observant que ce niveau «est plus que satisfaisant».

Les deux parties, qui considèrent aussi que le bilan de cette coopération «est très significatif et augure d'un avenir prometteur», ont manifesté, en outre, leur désir d'explorer de nouvelles opportunités de coopération, notamment dans le domaine de la recherche scientifique «pour une plus grande maîtrise dans la concrétisation des différents projets de recherche réalisés au niveau des laboratoires des différentes universités algériennes, notamment dans le cadre de la relation université-entreprises». L'Ecole supérieure des Affaires (ESA) a figuré également parmi les dossiers examinés au cours de cette audience, où les deux parties ont noté «avec satisfaction» les efforts fournis par cet établissement international en matière de formation, ceci, parallèlement à d'autres questions relatives aux étudiants algériens qui poursuivent leurs études dans les universités françaises et dont le nombre a atteint plus de 25.000. (APS)