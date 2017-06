Plan d’action du gouvernement Tebboune : Le FLN en phase avec l’Exécutif

S’exprimant, hier, à l’occasion d’une journée d’étude, organisée à quelques heures de la présentation du plan d’action du gouvernement Tebboune en présence d’un grand nombre de ses députés, le secrétaire général du FLN s’est laissé aller à des confessions intéressantes. A l’instar de cette révélation liée aux consultations menées par l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, au sujet de la constitution du nouveau gouvernement au lendemain des législatives du 4 mai dernier. « Lorsqu’on m’a demandé de communiquer les personnes ministrables, j’ai proposé 17 noms dont 8 ont été retenus », a confié le docteur Djamel Ould Abbès, qui a précisé que seul le président de la République a les prérogatives de valider les noms. « Certes, nous pouvions demander davantage de ministres, et c’était dans notre droit, mais par respect à Bouteflika, nous nous sommes contentés de ce nombre », a-t-il ajouté en faisant remarquer que le gouvernement est dirigé par un membre du Comité central du Front de libération nationale. Concernant le plan d’action du gouvernement Tebboune, qui devait être présenté dans la soirée d’hier à l’Assemblée populaire nationale, le secrétaire général du FLN s’est dit satisfait du fait que la majorité des questions relevées par son parti lors des 51 meetings populaires de la campagne électorale sont inscrites à l’ordre du jour et a soutenu que tout ce qu’a exigé le FLN a été pris en charge par l’Exécutif. « Nous avons axé sur la gratuité des soins, de l’école et de l’université. Nous avons parlé de la nécessité de poursuivre les programmes de logements et mis l’accent sur la solidarité nationale et son impact sur la société. Ce sont tous des secteurs auxquels le nouveau gouvernement accorde une priorité absolue. Ils font partie des acquis qui sont irréversibles. Je peux vous certifier que le FLN est en phase avec le gouvernement », a-t-il expliqué, appelant à cette occasion ses députés à participer activement aux débats. « Ne soyez pas timides. Faites entendre votre voix. Vous êtes l’élite du peuple. Et c’est ce même peuple qui vous mandate pour parler en son nom. Débattez en toute liberté, mais de grâce, respectez le programme du président de la République, car ce plan d’action n’est que le prolongement du programme de Bouteflika. Maintenant, je sais que pour certains d’entre vous, c’est la première séance à l’APN, vous voulez sûrement vous faire remarquer pour qu’on vous voit à la télévision. Je comprends cela car vous aspirez sans doute à gagner plus de confiance auprès de ceux qui ont voté pour vous », s’est-il adressé à ses députés, non sans souligner la nécessité d’avoir des relations « exemplaires » avec les autres formations politiques. « Au FLN, nous sommes éduqués, civilisés et politisés. Nous sommes la première force politique et n’avons de ce fait pas le droit de faire baisser le niveau. S’il y a divergences avec d’autres partis, il y a le dialogue et la concertation pour trouver des solutions », a estimé le Dr Ould Abbès, qui a mis à profit cette opportunité pour revenir sur les dernières élections législatives. « Contrairement à ce que prétendent certains, notre parti a réalisé des résultats meilleurs qu’en 2012, avec 500.000 voix en plus. A présent, 70% du nombre global des 160 députés du FLN sont des universitaires, chose qui n’a jamais été réalisée par le passé », s’est-il enorgueilli, relevant l’élection pour la première fois de 105 députés contre 56 qui ont fait partie de la précédente législature. Le SG du FLN avance le chiffre de 50 femmes députés, de 63 élus qui font partie du Comité central et de 16 mouhafeds sur 41 candidatures. « Le FLN appartient au peuple, vous devez faire honneur au peuple et à l’Algérie », a-t-il lancé, en rappelant que des échéances électorales importantes attendent les députés durant cette législature, à commencer par les élections locales, prévues en automne prochain, et surtout les présidentielles de 2019. « Par tradition, le FLN a toujours placé son candidat pour ce rendez-vous capital. Donc, il faut bien perpétuer cette tradition », a conclu le Dr Ould Abbès, laissant entendre en des termes à peines voilés que Bouteflika sera encore une fois le candidat du FLN.

S. A. M.