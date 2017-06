Promotion du secteur agricole : Un impératif de sécurité nationale

L’accélération du rythme de croissance est tributaire d’une pleine valorisation du potentiel multisectoriel de l’Algérie.

L’objectif étant de bâtir une économie émergente, fondée sur le savoir, et qui soit à la hauteur des exigences de productivité et de compétitivité tant sur le plan interne qu’au niveau du marché international, ce que préconise le plan du gouvernement que présente actuellement le Premier ministre, M. Abdelmadjid Tebboune, devant les élus de la nation. En effet, dans les grandes lignes de la nouvelle feuille de route tracée, il est également question de réindustrialiser le pays sur la base d’une nouvelle politique engagée depuis quelques années et qui doit être poursuivie, et cela en tant qu’enjeu majeur pour la transformation structurelle de l’économie algérienne, la densification du tissu économique et l’accroissement de la richesse et de l’offre d’emploi. Ajoutons à cela le secteur de l’agriculture sur lequel mise l’Etat algérien en tant qu’alternative fiable à « l’or noir », et cela pour assurer l’autosuffisance alimentaire, mais aussi pour passer à l’exportation.

De ce fait, il est clair que l’Etat oriente tous ses efforts vers ce créneau (agriculture) où l’Algérie possède des potentialités importantes, une des voies capables d’insuffler une dynamique concrète à l’effort de développement.

Dans un contexte marqué par l’instabilité des marchés, notamment pétrolier, la maîtrise de l’évolution du secteur agricole et, par ricochet, l’agroalimentaire, est plus que d’actualité au regard des impératifs de préservation de la sécurité alimentaire du pays. D’ailleurs, c’est le constat qu’on peut tirer du plan d’action du gouvernement, en se basant sur « la sécurité alimentaire et la réduction du déficit commercial », où il est demandé à tout le monde de faire l’effort, chacun où il se trouve, pour que la situation agricole ne stagne pas au niveau actuel, bien au contraire, pour lui assurer une continuité, un meilleur développement et surtout une bonne rentabilité sur l’économie nationale. Cela lui permettra de jouer son plein rôle.

Pour ce faire, Il faut énumérer les principales actions qui doivent être menées afin de recadrer l’action des pouvoirs publics, et le mode d’intervention de l’administration sectorielle sur le terrain. Et ce, afin de soutenir le développement des exploitations agricoles et favoriser l’emploi et l’insertion des jeunes.

L’innovation est très importante dans le secteur lui-même, plus précisément dans les exploitations agricoles, tout en continuant d’approfondir la démarche d’intensification de la production agricole, l’accroissement des rendements, de la productivité.



Nécessité d’introduire les technologies nouvelles



Cela ne peut se produire sans la modernisation des techniques, ainsi que l’introduction des technologies nouvelles, notamment, en commençant par « rompre avec certaines pratiques routinières ». Il faut aussi la mobilisation de moyens financiers, ainsi que la multiplication d’allègements fiscaux au profit des acteurs de ce secteur.

La conjoncture que vit l’Algérie impose au ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche un recadrage et une décentralisation de sa politique d’appui technique, de formation et de vulgarisation.

Il est « primordial et urgent » donc, d’avoir la maîtrise et la plénitude de ces moyens modernes, ainsi que de nouvelles techniques qui permettent de mieux produire, en protégeant l’environnement, notamment en gagnant plus de temps et d’avoir plus de création d’emplois. Il s’agit de l’utilisation des fertilisants (chimiques et organiques), de diversifier les qualités de semence, notamment de faire un effort sérieux en matière de mécanisation de l’activité agricole, vu que tous les agriculteurs sont confrontés aux difficultés de la main-d’œuvre, la modernisation des techniques, l’irrigation ainsi que l’extension des espaces irrigués.

Or il est à préciser que cela ne sert à rien d’accroître les superficies arables qui avoisinent les huit millions et demi d’hectares sur le territoire national, si les rendements demain sont infimes. Cependant, assurer la sécurité alimentaire et la stabilité sociale du pays est tributaire d’un secteur agricole qui réponde à tous les besoins internes et qui contribue, pourquoi pas, à l’équilibre de la balance commerciale du pays via les exportations. Un tel objectif ne peut être atteint que par le concours de plusieurs facteurs. Il s’agit notamment de l’amélioration du rendement à l’hectare, de l’organisation des intervenants dans le secteur en filières et réseaux professionnels, ainsi que la régulation du marché. Le passage par un processus de partenariat avec des opérateurs notamment étrangers se veut, en outre, une pièce indispensable afin de permettre le rattrapage des retards que connaissent certaines zones et d’asseoir un développement économique durable dans les milieux ruraux.

Cela engendre également l’industrialisation du secteur agricole. Sachant bien que l’agriculture est l’un des rares secteurs sur lesquels l’Algérie peut miser pour assurer la poursuite de sa croissance économique. Ce secteur a des potentialités énormes qui n’ont pas encore été exploitées, en termes de végétaux et d’animaux. Il a la capacité d’être un réel moteur d’industrialisation de l’économie, de développement en amont et en aval de l’agriculture, d’une industrie plus importante et plus diversifiée qui soit orientée vers le marché intérieur, mais aussi destiné à l’exportation.

Kafia Ait Allouache