Changes : L’euro stable face au dollar

L’euro restait stable mercredi face à un dollar revigoré ces derniers jours par le renforcement de la perspective d’un nouveau resserrement monétaire aux Etats-Unis cette année, tandis que la livre britannique restait sous pression. L’euro valait 1,1147 dollar contre 1,1132 dollar mardi après avoir atteint 1,1119 dollar, son niveau le plus faible en trois semaines. La monnaie européenne baissait légèrement face à la devise nipponne, à 123,95 yens contre 124,08 yens mardi soir. Le billet vert aussi un peu perdait du terrain face à la devise japonaise, à 111,20 yens pour un dollar contre 111,46 yens la veille. Le dollar demeure soutenu par le renforcement de la probabilité d’un nouveau relèvement des taux d’intérêt cette année par la Réserve fédérale américaine (Fed) après l’enchaînement de commentaires de responsables de la banque centrale depuis le début de la semaine, ont relevé des analystes. La perspective d’une hausse des taux d’intérêt rend le billet vert plus attractif pour les investisseurs car une telle action rend la devise plus rémunératrice. Ainsi, la trajectoire des taux américains reste le principal moteur des mouvements du dollar. La livre britannique baissait face à la monnaie européenne, à 88,33 pence pour un euro, comme face au billet vert, à 1,2617 dollar pour une livre, tombant même à 1,2589 dollar, au plus bas en deux mois. La monnaie suisse se stabilisait face à l’euro, à 1,0855 franc pour un euro, et montait un peu face au dollar, à 0,9738 franc pour un dollar. La devise chinoise tentait de se reprendre face au billet vert, à 6,8282 yuans pour un dollar contre 6,8292 yuans mardi, quand elle avait atteint son niveau le plus faible en fin d’échanges en trois semaines et demie. L’once d’or valait 1.246,71 dollars, contre 1.242,20 dollars mardi soir.