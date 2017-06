Assistance des touristes et des visiteurs d’Oran : Des agents « Ask Me » à l’écoute

Un projet pilote pour le placement d’agents dits «Ask Me» (demande moi), qui seront chargés d’informer, orienter et assister les touristes et visiteurs dans les zones clés du centre-ville d’Oran à partir du 1er juillet, est en cours de préparation, a-t-on appris du bureau local de tourisme. «Dans le cadre de notre projet, et dans sa première phase pilote, 37 Agents «Ask Me» seront placés dans quatre zones clés du centre-ville d’Oran et au niveau des points de transport pendant deux mois durant la haute saison», a indiqué le président du bureau de tourisme d’Oran, Rachid Bendouda. «Ces agents auront pour mission d’informer et assister des visiteurs locaux et étrangers, dans le but d’apporter encore plus de dynamisme au tourisme oranais», a-t-il précisé, ajoutant que l’opération sera lancée le 1er juillet et se poursuivra jusqu’à la fin des Jeux Méditerranéens, prévus dans la capitale de l’ouest du pays en 2021. Ces agents seront placés au niveau de la Place du 1er Novembre, du Boulevard de la Soummam û théâtre de Verdures, de la Bibliothèque Régionale d’Oran, du Boulevard Emir Abdelkader et du Boulevard de l’ALN, Avenue Larbi Tébessi, tous les jours entre 10h00 et 19h00. Les agents «Ask Me» auront pour missions d’apporter une assistance directe et continue aux visiteurs en les orientant sur les moyens de transports, les différentes institutions et établissements tels que les hôpitaux, les administrations, les postes de sûreté, les agences de voyages et de billetterie ainsi que les sites touristiques, les centres commerciaux, les espaces de détente, les restaurants et les établissements hôteliers. Ils leur montreront la manière la plus pratique de s’y rendre. Ces agents sont déjà sélectionnés et bénéficieront d’une formation intensive de deux jours avant d’être déployés par le Bureau de tourisme de la ville d’Oran. Ils agiront en étroite collaboration avec ses membres d’une part, la direction du tourisme de la wilaya d’Oran d’autre part, a expliqué M. Bendouda. «En plus de leur assistance, ces agents pourront récolter des informations sur le profil des visiteurs, le taux de visites, les besoins et les problèmes rencontrés sur le terrain», a-t-il noté, relevant que ces informations pourront être exploitées plus tard afin d’élargir le nombre de zones à couvrir et d’améliorer l’efficacité de ces agents.