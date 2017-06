Centrale de séparation et de compression à Hassi Messaoud : Attribution du projet au groupe Dodsal

Sonatrach confirme l’attribution du projet de réalisation d’une centrale de séparation et de compression dans la périphérie sud du champ Hassi Messaoud, au groupe dubaïote Dodsal. Pour un 1,1 milliard de dollars, la multinationale sera chargée de l’ingénierie, l’approvisionnement, la construction et la mise en service d’une centrale de séparation et de compression.

Dans les termes de l’accord, Dodsal devra réaliser des travaux qui comprennent en compte l’ingénierie détaillée, l’approvisionnement, la construction et la mise en service du centre avant 2020. Le champ accueillera, dès 2020, une raffinerie pétrolière qui produira 66.000. Pour l’opérateur dubaïote, ce contrat est une véritable démonstration de puissance dans la région MENA. «Ce contrat renforce notre relation à long terme avec Sonatrach ainsi que notre présence en Algérie qui est, pour nous, un marché stratégique. Nous sommes fiers de continuer notre association avec Sonatrach et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec eux pour réussir ce projet», a déclaré Rajen Kilachand, le Pdg de Dodsal dans un communiqué de presse publié à cette occasion. L’opérateur, précisons-le, est un leader dans le domaine. Il exécute des projets EPC depuis plus de cinquante ans dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie et des infrastructures dans plusieurs pays. En Algérie, l’entreprise n’est pas à son premier contrat. En 2009, Dodsal a participé à la phase EPC de construction de l’usine de liquéfaction de gaz naturel de Skikda. En Tanzanie, le groupe a découvert des réserves de gaz naturel d’une valeur de 8 milliards de dollars. Par ailleurs, il convient de rappeler que Sonatrach est sur une bonne dynamique. D’importants projets sont conclus, d’autres le seront prochainement. Tout récemment, le groupe et la compagnie pétrolière italienne Eni ont posé la première pierre du projet d’une centrale photovoltaïque de 10 mégawatts (Mw) à Bir Rebaa Nord (Ouargla), qui entrera en service en décembre 2017. Cette centrale photovoltaïque utilisera près de 32.000 panneaux solaires et s’étendra sur une superficie de 20 hectares mitoyenne à ce champ et permettra d’économiser l’équivalent de 6 millions de m3 par an de gaz. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la collaboration entre Sonatrach et ENI, engagée par l’accord du 25 novembre 2016, et la volonté des deux sociétés à coopérer dans le domaine de la promotion et le développement des énergies renouvelables.

Fouad Irnatene