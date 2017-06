Tournoi des anciens volleyeurs à Hydra 

Dans le cadre de son plan d’action la ligue Algéroise de volleyball et CASH Assurances organisent en partenariat avec la DJSL de la wilaya d’Alger et la fédération algérienne volleyball un grand tournoi pour vétérans «K. Khesrani» les 21 et 22 juin a la salle omnisport Abdelaziz Bentifour (mitoyenne au stade de football) Hydra (Alger) en nocturne.

Ce tournoi non stop regroupera des anciens volleyeurs de la wilaya d’Alger, Bejaia, Blida et une sélection entente de joueurs de la Compagnie d’Assurance des hydrocarbures(CASH)-Sonatrach. Au cours de cette soirée, la ligue de volley-ball d’Alger va rendre hommage à titre posthume au défunt Bendali Braham Mustapha, cadre de la DJSL et ancien DML à la ligue d’Alger de volley-ball, puis secrétaire général de la FAVB, avant son décès le 15 janvier 2017. Suivie de la remise de cadeaux aux lauréats challengers jeunes talent 2017.