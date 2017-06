Détentrice de 26 titres : l’Entente de sétif honorée

Comme en ces années fastes qui ont permis aux champions Arabes et Africains d’investir par deux fois ces même espaces de la wilaya, l’Entente de Sétif répondant à une invitation du wali Nacer Maskri, s’en est allé une fois encore aux honneurs du premier responsable de la wilaya qui a tenu à honorer les dignes représentants d’une wilaya sportive qui a su enfanter de longues années durant bien des générations honorant du même coup et la balle ronde sétifienne et le football algérien d’une manière générale. Il y avait donc affluence donc dans cette vaste cour de la wilaya, parée de ses plus beaux atours baignant dans un décor de son et lumière qui conférait bien des allures d’une cite championne qui fêtait sous un temps clément ses 26 titres et se fixait déjà comme objectif comme le déclarait Hassen Hamar, un président heureux de boucler ses 30 titres pour que l’Aigle noir puisse survoler une fois encore et le plus longtemps qui soit sous les cieux de l’Afrique.



Hassan Hamar : « Je suis un président comblé »



«Je suis le président le plus heureux qui soit en effet, je suis comblé», ne cessait t-il de nous répéter tout au long de cette soirée imposante à laquelle assistaient également, le président de l’APW, les autorités civiles et militaires de cette wilaya, le directeur de la jeunesse et des sports et des responsables du conseil de wilaya, d’anciens dirigeants et joueurs de l’entente, des hommes d’affaires, entrepreneurs et autres investisseurs et pour la cerise sur le gâteau les champions «Espoirs» et ceux de la ligue professionnelle «Mobilis».

Une soirée ou l’hommage à l’endroit de ceux qui ont porté les couleurs de l’Entente et qui ne sont plus là à l’instar de l’ancien gardien de but Rahmani Mohamed se mêlait à une fierté intensément vécue par chacun et certainement plus encore chez le premier responsable de cette wilaya, Nacer Maskri qui fera l’apogée d’un club structuré, consacrant à la formation une place de choix, allant sans cesse de l’avant pour entretenir et valoriser autant d’aussi belles traditions et consacrant une mention spéciale à tous ses supporter qui ont porté leur club dans les moments difficiles et y ont cru jusqu’au bout.

A la question de savoir ce que ressentait le wali qui vient de remporter son premier titre de champion ce dernier sera sans détours : «C’est un sentiment de fierté» non sans rappeler que l’appétit vient en mangeant. Sans doute pour faire état à ce grand match de samedi, en demi-finale de la coupe d’Algérie face au MCA et la confiance qui animait ce soir tous les joueurs et un jeune entraîneur visiblement serein, qui en a connu et fait plus d’une de ce genre dans des conditions autrement difficiles.



Madoui : « Notre gratitude au wali pour son aide inestimable »



L’entraineur providentiel de l’ESS ne cache rien de l’ambition qui l’anime : «Je voudrais d’abord remercier le wali pour le beau geste de ce soir qui nous honore à plus d’un titre et dont nous avons saisi la portée. C’est un Monsieur qui à toujours été à nos côtés, qui est resté constamment à notre écoute et n’a pas cessé d’aider le club dans ses moments difficiles, je voudrais donc lui faire part de ma gratitude. Pour le reste je peut d’ores et déjà que nous abordons les choses avec beaucoup de sérénité et nous ne ménagerons aucun effort pour passer ce cap et pourquoi pas aller vers notre neuvième coupe. Nous ne ressentons aucune pression, nous avons tout à gagner au contraire et nous jouerons pour gagner cette demi finale».



Projection de documentaires sur les périples glorieux de l’ESS



Une soirée qui aura été marquée par la projection de documentaires et de vidéo retraçant ces périples glorieux de l’Entente depuis la première coupe de l’indépendance, cette formation qui s’en est allée relever le défi Africain alors qu’elle évoluait en division nationale deux.

Autant de belles images qui n’ont certainement pas fait vibrer la fibre sensible de Djabou et ses partenaires qui ne sont pas repartis les mains vides lorsque le wali les honorera en octroyant 200 millions de centimes pour les «Espoirs» et 1 milliard de centimes pour les champions de ligue 1, au moment ou l’APC annonçait une subvention de 4 milliards de centimes et que les chefs d’entreprises en faisaient autant sans dévoiler les chiffres pour la demi finale et la finale au cas ou l’entente y accédait. Pour rendre la monnaie de la pièce à ceux qui n’ont pas manqué de les aider tout au long de cette brillante saison, Hassen Hammar et les supporters honoreront de l’Aigle noir honoreront à leur tour le wali, le président de l’APW et des chefs d’entreprises.

