Coupe d’Algérie (demi-finale) : Le CRB bat l’USMBA (0-0 aux tab 6-5) et va en finale

Le CR Belouizdad s’est qualifié dans la nuit de mardi à mercredi pour la finale de la Coupe d’Algérie de football 2016-2017 en battant en demi-finale l’USM Bel-Abbes (0-0, 6-5 aux tab) en match disputé au stade du 20-août 1955 d’Alger. Dans un match à suspense qui a tenu en haleine les supporters des deux camps, le CRB a pu trouver les ressources lors de la série fatidique des tirs au but pour libérer son public qui rêve plus que jamais d’une 7e consécration. Le portier du CRB Abdelkader Salhi était le principal artisan de cette qualification en stoppant deux tirs décisifs lors de la seconde série.

De son côté, l’USMBA n’a pas démérité, elle qui avait retrouvé l’élite du football national au terme de la saison 2015-2016 pour se classer à une honorable 4e place au classement final du précédent exercice. Il s’agit de la 10e finale du Chabab de son histoire après avoir remporté les éditions de 1966, 1969, 1970, 1978, 1995, et 2009, perdant celles de 1988, 2003, et 2012. L’autre demi-finale opposera samedi prochain le MC Alger à l’Entente de Sétif au stade Omar-Hamadi (22h30). La finale de Coupe d’Algérie se jouera le mercredi 5 juillet au stade olympique du 5-juillet.



Le Chabab retrouve l’Afrique 7 ans après



Le CR Belouizdad, qualifié pour la finale de la Coupe d’Algérie, va retrouver la compétition continentale après avoir assuré sa présence à la prochaine édition de la Coupe de la Confédération africaine (CAF), 7 ans après sa dernière participation.

Le Chabab, dont la dernière apparition sur le plan africain remonte à 2010 en Coupe de la Confédération, a fait d’une pierre deux coups en se qualifiant pour la finale de «Dame Coupe» et surtout retrouver la scène continentale. En effet, l’autre demi-finale de la Coupe d’Algérie mettra aux prises le MC Alger et l’ES Sétif, soit le vice-champion d’Algérie face au champion, un match prévu samedi au stade Omar-Hamadi (Alger).

Les deux équipes représenteront l’Algérie à la Ligue des champions d’Afrique en 2018. Les coéquipiers du portier Abdelkader Salhi ont réussi à sauver leur saison, en attendant d’espérer soulever le trophée qui fuit les étals du club phare de Laâquiba depuis 2009.