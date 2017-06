Coupe de la CAF, (Gr B/ 4e journée) : MC Alger 2 – Mbabane Swallows 1 : un pied en quart de finale

Les poulains du coach Mouassa se sont imposés face aux représentants du Swaziland par le score étriqué de 2 buts à 1, à l’issue d’une rencontre assez équilibrée, marquée par de nombreux ratages de part et d’autre. Ultra dominant durant le premier half, malgré quelques erreurs défensives qui ont failli lui couter cher, les camarades du meneur de jeu Aouedj, ont montré des signes de fatigue au retour des vestiaires.

L’enchainement des rencontres pour le doyen, qui a joué sur les trois fronts cette saison, a eu son impact sur le rendement de l’équipe après l’heure de jeu. Heureusement que le MCA a fait le nécessaire pour se mettre à l’abri, en première période. A la 4’, Nekkache profite d’une mauvaise relance de la défense adverse pour ouvrir la marque et permettre à son équipe d’aborder cette partie dans les meilleures conditions possibles. 28’, Nekkache récidive et double la mise. Idéalement placé par Aouedj à l’entrée de la surface, l’avant centre mouloudéen ne trouve aucune difficulté à tromper la vigilance du gardien Gininda.

Pris de vitesse, les joueurs du coach Thabo Vilataki ont mis du temps à réagir. Le but encaissé dès l’entame de la partie, a contraint la formation de Mbabane Swallows à revoir sa stratégie de jeu et de passer au plan B. Il a fallu attendre la 20eme minute de jeu pour assister à la première occasion dangereuse de la formation Swazie. Nhelko, seule à la limite de la surface, rate complètement son tir. 35’, Le meneur de jeu de Mbabane Swallows, profite une fois de plus du mauvais placement de la défense du MCA pour se retrouver nez à nez avec Chaouchi. Son tir passe à côté. 37’, c’est autour de Mbada de porter le danger dans la surface du MCA. En seconde période, les visiteurs ont pratiquement pris le cours du jeu à leur compte, forçant le Mouloudia à évoluer en contre. Les deux teams se sont rendus coup pour coup, en se procurant de réelles occasions de but. 73’, Hlatjwayo réduit la marque d’un tir lointain, laissant Chaouichi perplexe. Le MCA signe ainsi une précieuse victoire, lui permettant de prendre provisoirement la tête du classement du groupe «B» et de faire un énorme pas vers la qualification pour le quart de finale de la coupe de la CAF. «Nous avons raté beaucoup d’occasions de but.

Notamment en première période, avec un peu plus d’efficacité, le score aurait pu être plus important. Le but encaissé dans le dernier quart d’heure nous a un peu perturbés. Surtout que mes joueurs commençaient à accuser le coup sur le plan physique. Cela dit, je suis satisfait de cette victoire, qui nous permet de prendre une sérieuse option pour la qualification.» A déclaré l’entraineur du Mouloudia, Kamel Mouassa, à l’issue du match. De son coté, l’entraîneur de Mbabane Swallows a regretté les nombreuses occasions ratées par ses joueurs ainsi que les erreurs défensives de son team.

«Le but encaissé dans les premières minutes de jeu, suite à une impardonnable erreur défensive, a beaucoup déstabilisé mon équipe. C’est ce qui nous a valu un second but dans la demi-heure de jeu. En seconde période nous avons changé de stratégie de jeu pour passer carrément à l’offensive. Nous avons réduit la marque et mis l’adversaire en danger. Avec un peu plus de réussite, je pense qu’on aurait pu arracher au moins le point du nul» a indiqué pour sa part, Thabo Vilataki.

Rédha M.