Mascara : Sortie nocturne avec les policiers

Dans le cadre des sorties effectuées par les journalistes en compagnie des forces de police, la sûreté de wilaya de Mascara a organisé, durant la soirée du lundi, une sortie dans certains quartiers. Nous nous sommes rendus à bord des véhicules de police à la place Émir-Abdelkader, où nous avons relevé un soulagement chez les citoyens en raison de leur présence massive pour garantir la sécurité. À la place Rekkaba, nous avons constaté la présence des policiers au niveau des différents axes et carrefours en raison du flux de circulation et de la forte affluence à l’approche de l’Aïd-El-Fitr.

Direction le barrage de sécurité dressé à la sortie de la ville vers Bouhanifia, où nous avons trouvé les policiers accomplissant parfaitement leurs missions et veillent à fluidifier la circulation.

Ils procèdent au contrôle des véhicules provenant des wilayas limitrophes au moyen de tablettes électroniques permettant d’afficher en un temps record les renseignements nécessaires relatifs aux personnes et aux véhicules. Le parc d’attraction de Khessibia fut notre destination suivante où la joie était dessinée sur les visages des familles qui ont déclaré que cette année est de loin l’année de l’excellence du point de vue sécuritaire, ce qui leur a permis de veiller jusqu’à des heures tardives.

Le chef de la cellule de communication et des relations publiques a affirmé que les services de la sûreté de wilaya ont mobilisé plus de 2.500 policiers, dont 1.500 au niveau du chef-lieu de la wilaya, considéré comme la destination favorite. Cela a permis d’avoir le contrôle de la situation, car une seule affaire de violence a été enregistrée, et l’auteur des faits immédiatement arrêté. En effet, les brigades de police judiciaire effectuent des campagnes et descentes à travers les lieux suspects. Notre interlocuteur a affirmé aussi que le citoyen est un élément essentiel dans l’équation sécurité.

A. Ghomchi