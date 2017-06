La Radieuse : Hommage au corps de la police

En reconnaissance aux grands efforts consentis par les policiers pour la sécurité des biens et des personnes dans la capitale de l’Ouest, ainsi que la bonne gestion de la politique de proximité instituée par le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, les Oranais et la Radieuse ont honoré les services de police, à leur tête le contrôleur Nouasri Salah. Cette reconnaissance survient après les bons résultats obtenus par les policiers des différents corps, résultats qui ont permis de diminuer le taux de criminalité dans la capitale de l’Ouest, en particulier, et dans la wilaya d’Oran en général.

Cet hommage s’est déroulé en présence du contrôleur Abdenour Hadid, directeur de la règlementation et des affaires générales à la DGSN, l’inspecteur régional Amohand, ainsi que des personnalités sportives, à l’image du président de la Radieuse, Chafi Kada, Benchiha Nacer et des responsables locaux, tels le président de l’APW, Maarouf, le président de l’APC, Boukhatem, et le DJS, Gharbi Badredine.

Monsieur Nouasri, dans sa déclaration et au nom des membres de la Sûreté nationale, a remercié les habitants d’Oran pour leur aide dans la lutte contre la délinquance et leur disponibilité totale envers les services de police, dans l’intérêt de la population tout entière.