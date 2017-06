Lutte contre la délinquance : une cartographie criminelle

Une cartographie criminelle pour mieux cibler les quartiers qui connaissent le plus de violence. Telle est la nouvelle approche que souhaite développer la Direction générale de la Sûreté nationale en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. C’est, en tout cas, ce qu’a indiqué le commissaire principal de police, Ahcène Abbad, lors du Forum de la DGSN, organisé cette semaine à l’École supérieure de police Ali- Tounsi de Châteauneuf (Alger), et dont le thème portait sur l’exercice du métier du policier dans le cadre de l’application des lois de la République et le respect des droits de l’homme. «Nos services sont sur le point d’élaborer une cartographie criminelle pour mieux cibler les quartiers chauds. Chose qui sera d’une grande utilité pour les éléments de la Sûreté nationale en vue de leur offrir un accès aux données sur la criminalité locale», a-t-il expliqué.

Ce nouveau concept dans la lutte contre la criminalité, le «crime mapping», sera un élément «clé» dans l'analyse de la criminalité et de la stratégie de police, et devra permettre aux policiers d'identifier rapidement les points noirs et les places chaudes de la criminalité urbaine et du crime. Évoquant le respect des droits de l’homme et des lois de la République, le commissaire de police Abbad a rappelé que la DGSN a mis en place, il y a quelques années, une charte définissant les devoirs et les droits du policier, et affirmé que le document en question comprend une dizaine de dispositions définissant la «conduite à tenir» par les policiers lorsqu’il y a contact avec le public ou les victimes. «La police algérienne a franchi des étapes monstrueuses et accompli des progrès à pas de géant en ce qui concerne les services accomplis en direction des citoyens. Le Directeur général de la Sûreté nationale a toujours veillé au respect des droits de l’homme à travers le comportement qui doit être irréprochable des éléments de la Sûreté nationale, que ce soit dans la rue ou dans les commissariats de police où l’accueil est impeccable et chaleureux», a-t-il affirmé, en considérant que tous ces facteurs ont contribué à la baisse de la criminalité (-20%) durant les 20 premiers jours de Ramadhan, comparativement à la même période du mois béni de l’année passée.

De son côté, le commissaire de police, Karim Akmoune, a assuré que la charte du policier oblige ce dernier à être à la hauteur des attentes du citoyen et à remplir avec professionnalisme sa mission. «Le policier est, de toutes les manières, tenu par ce code de déontologie afin de garantir au citoyen un environnement idéal et sain au niveau des structures de police, et ce conformément à la loi et aux principes des droits humains», a-t-il relevé, en notant, à cette occasion, que la DGSN a équipé les cellules des commissariats de caméras vidéo pour «détecter» tout dépassement ou maltraitance. «La Direction générale de la Sûreté nationale a pris une série de mesures visant à concrétiser l’État de droit et à respecter les droits de l’homme dans la mesure où elle est considérée comme étant une institution respectée et respectable, qui veille à protéger les biens et les personnes.

La police de proximité, les cellules d’écoute et de la communication, des journées d’information et autres portes ouvertes sont autant de mesures que nous avons prises pour approcher le citoyen de sa police», a-t-il détaillé, en citant plus particulièrement la procédure de la garde à vue dans les commissariats de police. L’Algérien a, ajouté le conférencier, a adopté une expérience-pilote dans 4 wilayas, avant d’être généralisée à d’autres wilayas. Il a été, à ce propos, mis en place un système d’information intelligent pouvant surveiller le gardé à vue dans la salle de détention, grâce à des caméras ultrasensibles liées à une application créée par des compétences algériennes.

S. A. M.