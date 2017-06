L’Algérie va se doter d’une loi sur l’Asile : Satisfaction d’Amnesty international

Amnesty International note, avec «grande satisfaction, qu’un projet de loi relative à l’accueil des migrants est en cours d’élaboration au niveau du ministère des Affaires étrangères».

C’est ce qu’a déclaré, hier, Hassina Oussedik, directrice d’Amnesty International Algérie, au cours d’une conférence de presse organisée au siège de cette ONG. Cette loi sur l’asile viendra combler, selon la conférencière, un vide juridique». Le texte à venir est d’autant plus souhaitable, selon Mme Hassina Oussedik, que «l’Algérie est un pays d’accueil en raison de sa stabilité dans une région, Sahel et Moyen-Orient, instable». Elle poursuivra en affirmant que du fait de «cette instabilité, un grand nombre de personnes fuit ces régions», et vient se réfugier en Algérie. Pour Amnesty International, cette annonce est «une grande avancée» et confirme ainsi la «volonté politique» de l’Algérie de se conformer à ses obligations internationales et à la Convention africaine sur la protection des réfugiés.

Cette loi permettra ainsi «d’accorder une protection à ces personnes, notamment les Syriens qui ont fui leur pays», sera-t-il rappelé, à cause de l’incapacité de la communauté internationale à régler le conflit qui ravage la Syrie. Pour Mme Oussedik, «il est important que l’Algérie puisse organiser un accueil en conformité avec les droits humains et sans discrimination». Elle estime, d’autre part, «important que le texte de loi ne criminalise pas les personnes qui passent les frontières de manière illégale», car elles n’ont pas d’autre choix, a-t-elle affirmé. De même que la Directrice d’Amnesty International-Algérie s’est dit satisfaite de l’annonce faite par le ministre de l’Intérieur relative à la préparation en cours d’un fichier national pour recenser le nombre de migrants présents en Algérie.

À ce sujet, dit Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme, «la seule statistique qui existe est celle fournie par la représentation à Alger du Haut-Commissariat aux réfugiés et qui date de 2015». Selon le HCR, 92.000 réfugiés, hors palestiniens et sahraouis, vivraient en Algérie. Par ailleurs, Amnesty International-Algerie a tenu à dénoncer la campagne raciste lancée sur les réseaux sociaux et relayée par certains médias à l’encontre des Subsahariens. Pour Mme Oussedik, «les autorités doivent appliquer la loi», tout en appelant la société civile à réagir, car cette campagne «ne reflète pas l’ensemble de la société algérienne». Pour la conférencière, «si certains réfugiés subsahariens commettent des actes délictueux, il faut appliquer la loi pénale, mais il n’y a pas lieu de stigmatiser tout un groupe», à cause de certains. S’agissant des réfugiés sahraouis, les deux conférenciers noteront avec regret la diminution des aides en dépit des promesses qui sont faites par les contributeurs internationaux. «À part la contribution de l’Algérie, on a noté une diminution des aides», ont-ils indiqué, ajoutant que cette situation pose «problème». Pour ce qui est de la situation des réfugiés syriens bloqués depuis deux mois dans une zone située sur le territoire marocain, à un kilomètre de l’oasis de Figuig, au Maroc, et à cinq kilomètres de Beni Ounif, en Algérie, il s’emblerait qu’elle ait été réglée. Le Maroc — dont l’attitude avait été dénoncée par Amnesty International, car bafouant ses obligations internationales, et mis devant ses responsabilités, grâce à la mobilisation de la société civile et à l’Algérie qui avait annoncé sa disponibilité à accueillir les réfugiés syriens à titre humanitaire — a décidé au final d’accueillir 13 familles de réfugiés. Cependant, a souligné Mme Oussedik, «Amnesty International va continuer à faire le suivi de cette affaire», d’autant qu’il semble difficile de croire à la bonne foi du Maroc, dont le gouvernement avait délibérément menti en soutenant que ces réfugiés syriens ne se trouvaient pas sur son territoire, avant qu’Amnesty International n’apporte la preuve du contraire et dénonce son «refus scandaleux de leur porter secours», dans un communiqué rendu public le 8 juin.

N. Kerraz