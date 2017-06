Crise en Ukraine : Trump renforce les sanctions contre Moscou

Le président américain Donald Trump a reçu mardi à la Maison Blanche son homologue ukrainien, au moment même où son administration annonçait le renforcement des sanctions contre la Russie pour son soutien aux rebelles séparatistes en Ukraine. Les Etats-Unis et leurs alliés européens, qui ont imposé des sanctions à la Russie, réclament l'application des accords de paix de Minsk conclus en 2015 et censés instaurer une trêve des combats. Les nouvelles sanctions annoncées par Washington visent 38 individus et entités en Ukraine ainsi que deux responsables gouvernementaux russes et une douzaine d'individus et organisations opérant en Crimée. Elles ont pour objectif de «maintenir la pression sur la Russie pour trouver une solution diplomatique», a expliqué le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin. La Russie a immédiatement dénoncé ces annonces, promettant des mesures de rétorsion. Son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a ainsi épinglé l'"obsession russophobe» des Etats-Unis. «Une fois de plus, ces sanctions sont décrétées sans aucun fondement», a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse à Moscou. Fustigeant "la politique extrêmement destructrice de Washington», le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, cité par l'agence de presse RIA Novosti, avait plus tôt assuré que ces sanctions n'auraient «aucun impact négatif» sur le pays.