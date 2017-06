Attaque dans la gare de Bruxelles : « Le pire évité »

L'attaque commise mardi soir par un homme de nationalité marocaine à la Gare centrale de Bruxelles «aurait pu être bien pire», a affirmé hier la justice belge, en révélant que le bagage qui a explosé, sans faire de victime, contenait «des clous et des bonbonnes de gaz». «Hier à 20H39 (18H39 GMT) un homme est entré dans la Gare centrale (...) Il a saisi sa valise en criant et en provoquant une explosion partielle (...) Le sac a explosé une deuxième fois de façon très violente. Il contenait des clous et des petites bonbonnes de gaz», a expliqué le porte-parole du parquet fédéral, Eric Van Der Sypt, lors d'une conférence de presse. «Il aurait pu faire des victimes, cela aurait pu être bien pire», a ensuite confié le porte-parole du parquet fédéral, chargé en Belgique des affaires de terrorisme. L'homme, qui a été abattu par «semble-t-il» un seul militaire, est «de nationalité marocaine» et âgé de 36 ans, selon la même source. «La personne a été identifiée comme O. Z.», a précisé le porte-parole, qui n'a donné que les initiales du nom. «Il est né en janvier 1981 et est de nationalité marocaine», a-t-il ajouté, soulignant qu'il n'était «pas connu pour des faits de terrorisme». L'individu est domicilié dans la commune bruxelloise de Molenbeek, qui était déjà la base arrière des terroristes de Daesh qui ont commis les attentats du 13 novembre 2015 à Paris (130 morts) et du 22 mars 2016 à Bruxelles (32 morts).