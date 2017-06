Syrie : L’escalade

Un avion de combat américain a abattu mardi un drone de l'aviation syrienne. Cette agression vient s'ajouter l'autre incident, survenu dimanche lorsqu'un autre avion américain de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis a abattu un appareil de l'armée de l'aire syrienne dans le nord du pays. «Mardi avant l'aube, un avion américain F-15 Strike Eagle a abattu un drone de fabrication iranienne Shaheed 129 après qu'il eut montré une intention hostile», a indiqué la coalition dans un communiqué. «L'avion visé avait bombardé des positions des Forces démocratiques syriennes (FDS), avait précisé la même source. Les FDS, une alliance de combattants kurdes et arabes soutenue par les Etats-Unis, tentent actuellement de chasser l'EI de la ville de Raqa, principal fief des terroristes de l'EI en Syrie. La Russie qui a dès lundi annoncé, en signe de représailles, la suspension de son canal de communication militaire avec les Etats-Unis en Syrie, a affirmé qu'elle pointerait désormais ses missiles vers les avions de la coalition repérés à l'ouest de l'Euphrate. La décision russe a poussé l'Australie, membre de la coalition internationale, à suspendre ses missions aériennes en Syrie, même si les Etats-Unis ont fait savoir qu'ils souhaitaient «parvenir à une désescalade de la situation» avec la Russie. Pour rappel, les américains avaient aussi bombardé ces dernières semaines des forces syriennes qui s'approchaient d'Al-Tanaf, où des forces spéciales US entraînent des groupes syriens luttant contre le groupe terroristes autoproclamé «Etat islamique» (EI). «Etant donné les récents évènements, la coalition ne laissera pas les appareils des forces pro-régime menacer la coalition et ses forces alliées ou s'approcher étroitement de celles-ci», a encore souligné la coalition dans sa déclaration. L'ONU a mis en garde contre un risque «d'escalade militaire» en Syrie après cette série d'incidents. Avant l'annonce de la destruction du drone mardi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a jugé «très préoccupante la situation liée aux actions de la coalition», tout en refusant de commenter sur un éventuel risque de confrontation entre avions russes et ceux de la coalition dans le ciel syrien. La Russie ne participe pas à la coalition internationale dont les avions ciblent principalement l'EI en Syrie depuis 2014. Elle dispose de systèmes de défense anti-aérienne S-300 et S-400 déployés en Syrie, ainsi que de dizaines de chasseurs et de bombardiers.



« Éviter le chaos »



Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a souligné hier la nécessité de garder sous contrôle la situation en Syrie, en vue d'éviter que la situation ne se transforme en chaos.

«La cessation complète des hostilités entre le gouvernement syrien et l'opposition syrienne est primordiale», a affirmé le chef de la diplomatie russe à l'issue des entretiens avec son homologue français Jean-Yves Le Drian, ajoutant que, si les initiatives concernant les zones de désescalade sont réalisées, «il y aura pour la première fois un désengagement entre les parties au conflit et les terroristes».

«Le balance est très fragile. Si nous sommes tous honnêtes, si nous avons tous pour but de lutter contre le terrorisme, nous avons à notre disposition tous les moyens pour empêcher que la situation en se transforme en chaos», a affirmé Serguei Lavrov.

Le ministre russe a, en outre, déploré «l'inaction de Washington à l'égard du Front al-Nosra» en Syrie, indiquant que cette question serait discutée avec son homologue américain. Serguei Lavrov a souligné que Moscou attendait toujours les explications de Washington au sujet du Su-22 de l'Armée de l'air syrienne abattu par la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis dans le ciel de Syrie.

Face à cette situation de crise extrême, le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres s'est dit préoccupé par ces épisodes d'avion et de drone, prévenant que cela pourrait mener à une escalade militaire entre Washington et Damas dans un pays déjà miné par la guerre.

«En effet, je suis inquiet et j'espère que cela ne mènera pas à une escalade du conflit qui est déjà suffisamment dramatique», a déploré M. Guterres dans une conférence de presse. «J'espère vivement que la situation va se calmer parce que ce genre d'événements peuvent être très dangereux dans une situation de conflit où il y a tant d'acteurs», a ajouté le patron de l'ONU, insistant sur une «situation tellement complexe sur le terrain». Un nouveau round de pourparlers de paix en Syrie, sous l'égide des Nations unies, doit se tenir à partir du 10 juillet à Genève.

Antonio Guterres a toutefois assuré ne pas vouloir générer "de faux espoirs à propos des résultats" de ces négociations, jusqu'à ce jour, stériles.

M. T. et agences