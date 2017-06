France : François Bayrou quitte le gouvernement

Le ministre français de la Justice, François Bayrou, allié clé du président Emmanuel Macron, a annoncé, hier à l'AFP, son départ du gouvernement. «J'ai pris la décision de ne pas faire partie du prochain gouvernement», a déclaré le président du MoDem, parti centriste qui fait l'objet d'une enquête sur l'emploi de ses assistants parlementaires européens.

L’annonce intervient au moment où trois autres ministres ont démissionné en trois jours, dont trois issus du parti centriste MoDem allié du président Emmanuel Macron, poussés au départ par un vent de moralisation, des développements survenant en pleine recomposition du gouvernement. Depuis son succès dimanche aux législatives qui lui ont donné une franche majorité, le nouveau chef de l'État travaille à un remaniement ministériel qui devait à l'origine être limité et "technique". Il se révèle maintenant plus important que prévu, après le départ de l'ex-socialiste Richard Ferrand (Cohésion des territoires) et des trois ministres issus du MoDem- Sylvie Goulard (Armées), et Marielle de Sarnez (Affaires européennes). Le renoncement surprise mardi de Sylvie Goulard, ex-adhérente du MoDem, aurait fait boule de neige. Elle a expliqué vouloir être en mesure, le cas échéant, de "démontrer librement (sa) bonne foi" dans une affaire d'emplois fictifs présumés du parti centriste aux frais du parlement européen. François Bayrou et Marielle de Sarnez suivent ses pas (...), c'est une attitude extrêmement raisonnable", a commenté dans le camp de la droite (Les Républicains) Christian Estrosi, le maire de Nice. Bayrou et de Sarnez sont des piliers du parti centriste MoDem, visé par une enquête préliminaire sur des emplois fictifs présumés ouverte le 9 juin pour "abus de confiance et recel". La justice doit déterminer si la formation centriste a salarié des collaborateurs travaillant en France, avec des contrats d'assistants parlementaires européens. Si l'affaire est d'autant plus embarrassante que M. Bayrou qui a piloté un projet de loi qu'il a présenté la semaine dernière sur la moralisation de la vie publique, un des chantiers prioritaires du chef de l'Etat après une campagne présidentielle entachée par les affaires, pour le Président Macron c’est apparemment du pain béni et une occasion inespérée de pouvoir se débarrasser d’un allié, certes, mais combien encombrant. Homme politique au caractère bien trempé, Francois Bayrou ne s’est pas retenu de répondre aux injonctions de son Premier ministre. Mardi dernier, par déclarations interposées, François Bayrou et Édouard Philippe se sont envoyé des propos aigres-doux.

En cause ? Les pressions exercées par le garde des Sceaux sur des journalistes. Le maire de Pau (Pyrénées-Atlantiques) s'était déjà distingué en avril lors des investitures pour les législatives en contestant les choix d'Emmanuel Macron.

Seulement suite aux résultats des législatives, la donne a quelque peu changé. Le « faiseur du Roi », ne pèse pas grand-chose dans la nouvelle configuration du parlement avec seulement 40 sièges contre 360 pour LREM. Même si c’est un choix personnel, la démission du président du MoDeM du gouvernement simplifiera, sans l’ombre d’un doute, la situation pour le Président Macron et son Premier Ministre.

M. T.