Le Premier ministre présente le plan d’action du gouvernement à l’APN : libérer les énergies

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a présenté, hier à l’APN, après le f’tour, le plan d’action de son gouvernement. La libération des énergies permettant l’émancipation de la jeunesse constitue l’une des «préoccupations majeures» figurant dans ce plan d’action qui mise sur «l’accompagnement et le soutien des ambitions et aspirations légitimes» de cette frange de la société, pour lui permettre de participer au processus de développement du pays.

Agriculture

Sécurité alimentaire et réduction du déficit commercial

Le Plan d’action du gouvernement a placé le développement des activités agricoles productives dans un objectif visant, non seulement à conforter la sécurité alimentaire du pays, mais aussi à diversifier l’économie nationale et à réduire le déséquilibre de la balance commerciale des principaux produits de base.

Dans cette perspective, ce Plan d’action a identifié plusieurs axes pour la réalisation de ces objectifs. Il s’agit, d’abord, de l’extension des superficies irriguées d’un million d’hectares qui seront issus de la valorisation et de la consolidation du potentiel existant sur une superficie de 261.500 hectares, ainsi que de la création de nouveaux périmètres de concessions agricoles, avec la mise en valeur effective de 370.000 hectares, auxquels s’ajouteront de nouveaux grands périmètres d’irrigation totalisant une superficie de 331.000 hectares.

La poursuite du développement de l’agriculture saharienne, par la création de nouveaux périmètres de mise en valeur, est également prévue par la Feuille de route du gouvernement. Les autres mesures portent sur le confortement de la protection sanitaire et phytosanitaire, et le développement de la mécanisation, ainsi que la résorption de la jachère, qui doit porter à terme sur une superficie de 576.000 hectares qui seront consacrés aux légumineuses fourragères. Il est également prévu le développement et le recours aux semences à haut potentiel productif, ainsi que le développement de l’industrie agroalimentaire, afin de valoriser la production agricole, notamment pour certaines spéculations ayant connu une croissance avérée (maraîchage, dont la pomme de terre et l’oignon, viandes blanche et rouge... ), et de promouvoir l’exportation des produits agricoles bénéficiant d’avantages comparatifs. Le gouvernement s’engage, par ailleurs, à parachever les programmes d’investissements inscrits dans le cadre de l’extension des capacités de stockage, y compris celles en froid qui seront poursuivies, ainsi que les programmes relatifs à la modernisation des unités de transformation et d’abattage.



Augmenter les produits de la pêche



Pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture, l’effort sera poursuivi afin d’augmenter la production nationale de ce secteur, et ce à travers la concrétisation des mesures de soutien à l’investissement de la pêche maritime et artisanale, qui porteront en priorité sur la réhabilitation et la modernisation de la flottille nationale, ainsi que le parachèvement du programme d’aménagement, d’extension et d’optimisation des ports et d’abris de pêche, note le Plan d’action. Aussi, le gouvernement accordera une attention particulière au développement de l’aquaculture, en améliorant l’offre des espaces à dédier à la promotion de cette activité. Parallèlement, il œuvrera à poursuivre les actions visant l’adaptation des formations aux besoins des professionnels de la pêche, à la mise en réseau de l’expertise nationale, à l’organisation des professionnels par filières et s’engage à améliorer leurs conditions socio-économiques.

Vice-présidents

Adoption à la majorité

Les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté hier, dans la matinée, la liste des vice-présidents de l’Assemblée. La liste des vice-présidents de l’APN a été adoptée à la majorité, lors d’une séance plénière à laquelle ont pris part 436 députés, a indiqué le président de cette institution, M. Bouhadja, qui a conduit la séance. La liste des vice-présidents de l’APN comprend neuf députés, à savoir Djamel Bouras, Mohamed Messaoudja, Abdelkader Hadjoudj, Laïb El-Hadj, Boudjemaâ Terchi, Amine Senouci, Fouzia Bensahnoune, Ismaïl Mimoune et Mohamed Abi Ismaïl. Ces députés sont issus des groupes parlementaires, à savoir le groupe du parti du Front de libération nationale (FLN), le groupe du Rassemblement national démocratique (RND), le groupe de l’Alliance du Mouvement de la société pour la paix (MSP) et le groupe parlementaire des indépendants, précise le président de l’APN, Saïd Bouhadja. L’élection des vice-présidents de l’APN intervient conformément à l’article 130 aléa 2 de la Constitution et aux articles 12 et 13 du règlement intérieur de l’Assemblée. La validation des vice-présidents par l’APN constituait un préalable organique pour asseoir les instances de l’APN, et permettre ainsi au Premier ministre M. Abdelmadjid Tebboune de présenter devant les députés sa déclaration de politique générale. Il en est de même pour l’installation des 12 commissions et la validation du mandat de 5 nouveaux députés qui ont remplacé ceux qui ont été désignés ministres dans le gouvernement d’Abdelmadjid Tebboune (Ghania Eddalia, Mahdjoub Bedda, Tahar Hadjar et Tahar Khaoua, du FLN, et Tayeb Zitouni, du RND).

Entretemps, les députés ont été rendus destinataires du programme du gouvernement, juste après son adoption mercredi dernier par le Conseil des ministres, ce qui leur a donné suffisamment de temps pour le consulter et pouvoir en débattre immédiatement après sa présentation par le Premier ministre, et cela en vertu de l’article 47 de la loi organique régissant les relations entre le gouvernement et le Parlement.

Pour sa part, le président de l’APN doit s’est réuni en début de semaine avec les responsables des groupes parlementaires, pour définir les modalités de gestion du débat qui ne doit pas aller au-delà de la soirée de samedi, veille de la fête de l’Aïd-el-Fitr. Ce qui pourrait se traduire par des séances de débats intenses, qui devraient se poursuivre même après le f’tour, tant les nouveaux députés sont en nombre à vouloir prendre la parole lors de cette première séance qui constitue, pour nombre d’entre eux, une première.



Coopération et coordination



Le président de l’Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, a appelé les députés à œuvrer «dans le cadre de la coopération et de la coordination en vue de promouvoir la performance de cette instance parlementaire, notamment dans les domaines législatif et de contrôle». À l’issue de la lecture de la liste des groupes parlementaires au nombre de 10, le président de l’APN a annoncé qu’il sera procédé directement à l’installation des 12 commissions de l’APN, à l’exception de 3 commissions, à savoir la commission de l’agriculture, de la pêche et de la protection de l’environnement, la commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle, et la commission des transports, transmission et télécommunications, dont l’installation pourrait être reportée.

Amel Zemouri

Développement humain

Un défi principal

Les efforts en matière d’investissement pour le développement humain, notamment dans les domaines de l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, ainsi que la formation professionnelle, seront poursuivis. Le Plan d’action du gouvernement met l’accent, notamment sur la poursuite de l’amélioration du système national d’enseignement et de formation, et son adaptation à l’environnement socio-économique, souligne le document. Au titre de l’amélioration des performances du système éducatif, le gouvernement considère que «le défi principal auquel l’école algérienne d’aujourd’hui est confrontée est celui de la qualité». En ce sens, la feuille de route qu’il compte mettre en œuvre porte sur le «redéploiement du système éducatif à partir d’indicateurs de qualité, portés par les trois leviers de la réforme, à savoir la refonte pédagogique, la gouvernance et la professionnalisation des personnels par la formation». Les priorités du gouvernement porteront sur l’amélioration de la qualité des apprentissages, avec un «recentrage stratégique» sur le cycle primaire en tant que «phase de structuration de base des apprentissages» des élèves, la généralisation du préscolaire et de l’enseignement de l’amazigh, ainsi que l’instauration d’une approche apaisée de l’école par la lutte contre la violence verbale et physique.

Il est également prévu un recadrage stratégique par la mise en conformité des ouvrages parascolaires, la poursuite de la stratégie de la réduction de la double-vacation et de la diminution de la taille de la division pédagogique dans les différents cycles d’enseignement. L’autre priorité du gouvernement consiste en l’amélioration de la gouvernance dans le système scolaire, ainsi que le renforcement de l’environnement numérique. Adapter l’enseignement technique et la formation professionnelle à l’environnement socio-économique. La nouvelle stratégie du gouvernement dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels a pour principale finalité la mise en place d’un système national de formation et d’enseignement professionnels «intégré, efficace et efficient». Cette stratégie tend à préparer une ressource humaine qualifiée, nécessaire à l’entreprise et au développement économique, d’une part, et facilitant l’employabilité des jeunes formés aux métiers, d’autre part. Ainsi, le gouvernement ambitionne le développement d’une formation professionnelle de qualité, orientée au service d’une économie nationale moderne et diversifiée, à travers des investissements dans les secteurs stratégiques et prioritaires. Il s’agit, notamment d’accompagner les programmes de développement socioéconomique par la revalorisation, l’adaptation et l’élévation du niveau des compétences de la ressource humaine. Les principales actions programmées portent sur l’élargissement du réseau d’infrastructures, notamment le développement de centres d’excellence, en partenariat avec l’entreprise, dans des spécialités en adéquation avec le développement universel des techniques et des métiers, le renforcement de la formation permanente des formateurs, l’actualisation des moyens technico-pédagogiques et le renforcement de l’environnement numérique. Ces actions portent aussi sur l’élaboration d’un cadre législatif et réglementaire relatif à la formation continue et la validation des compétences acquises par l’expérience, la mise en place de l’enseignement à distance (e-Learning). D’autre part, le gouvernement entend poursuivre l’amélioration des performances du système d’enseignement supérieur pour lui permettre de contribuer efficacement au développement socio-économique du pays et de s’ouvrir à l’environnement international.

En matière de formation supérieure, le gouvernement s’engage à améliorer le taux de réussite et la réduction des durées des études, le taux d’encadrement de rang magistral et à réviser la carte de formation des domaines et filières. Pour ce qui est de l’amélioration du système d’orientation et de suivi pédagogique, le gouvernement œuvre à améliorer le taux de satisfaction de la demande d’inscription des bacheliers, la révision du dispositif d’accès au deuxième cycle des écoles supérieures, l’amélioration du dispositif dédié aux équivalences des diplômes étrangers.

Accès aux soins

Amélioration et performances

Le gouvernement poursuivra ses efforts, dans le cadre de son plan d’action, de développement du secteur de la santé, à travers l’amélioration de l’accès aux soins et des performances des services sanitaires, en vue d’assurer une meilleure prise en charge du citoyen.

Ainsi, les perspectives tracées par le gouvernement à court et moyen terme tiendront compte des tendances démographiques et épidémiologiques, notamment l’espérance de vie, le développement des pathologies lourdes, l’âge et les modes de vie.

En matière de prévention, l’attention du gouvernement sera portée sur la santé de la mère et de l’enfant, le renforcement du programme national de la périnatalité et la réduction de la mortalité néonatale, et ce par des programmes de prévention de l’enfant et le développement de nouveaux programmes visant l’élargissement du planning familial, la protection sanitaire et de la prévention du handicap évitable, la lutte contre les maladies transmissibles et les maladies contrôlables par vaccination.

Le gouvernement poursuivra, également, la mise en œuvre du plan national de lutte intégrée contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles et du plan cancer 2015-2019, la lutte contre le tabagisme et les addictions, et la prise en charge de l’autisme. Concernant la couverture sanitaire et l’organisation des soins, il procédera au changement graduel du mode de gouvernance du système national de santé, par l’adoption d’un cadre législatif réhabilitant la planification et la régulation de l’offre, en favorisant l’évaluation et l’optimisation des moyens, le développement de réseaux de soins, la disponibilité d’un personnel formé et qualifié, d’équipements performants et de produits pharmaceutiques.

Il s’agit également de formation initiale qui sera renforcée et adaptée aux besoins en ressources humaines en santé, estimés à plus de 72.000 paramédicaux. À cet effet, de nouvelles mesures incitatives seront mises en place, dans le cadre de ce plan, en vue d’assurer la stabilité des praticiens spécialisés dans le secteur public et l’encouragement de leur installation à titre privé dans le Sud et les Hauts-Plateaux.

Par ailleurs, le gouvernement veillera à l’achèvement du système d’information du secteur de la santé et la concrétisation du système «SIHATIC» qui constitue une étape importante dans le processus de la transformation numérique du secteur. À cet égard, ce système permettra d’évaluer le coût des prestations des soins et contribuera, à court terme, à formaliser le système de contractualisation entre les établissements de santé et les organismes de la sécurité sociale. D’autre part, le gouvernement veillera à assurer la disponibilité des produits pharmaceutiques et à renforcer les instruments de régulation et de maîtrise des dépenses de santé, à travers, notamment, la promotion du médicament générique, la lutte contre les prescriptions excessives et inadaptées, l’adoption de protocoles thérapeutiques pour les pathologies lourdes et onéreuses, la maîtrise de la facture d’importation par l’encouragement de la production nationale.

Le gouvernement œuvrera, en outre, à faire passer, à l’horizon 2019, la couverture du marché national de médicaments par la production nationale à 70%.

Patrimoine culturel

Consolider l’identité nationale

La poursuite des opérations de «sauvegarde» et de «valorisation» du patrimoine culturel algérien, le renforcement du développement du fait culturel et artistique, ainsi que son accompagnement par différentes mesures sont les principaux axes contenus dans le Plan d’action du gouvernement. Le gouvernement s’engage à poursuivre, «avec détermination», les opérations de «sauvegarde et de préservation du patrimoine culturel matériel et immatériel» en tant qu’«élément consolidant l’identité nationale» et «vecteur de développement» de l’attractivité touristique.

Le gouvernement annonce également les grandes lignes des mesures d’accompagnement et de promotion de l’activité et du fait culturel, en s’engageant à œuvrer à une «plus grande implication des collectivités locales dans l’animation de la vie culturelle», à «diversifier les modes de financement des activités culturelles en «encourageant le partenariat public/privé et le sponsoring», et à «optimiser» et «rentabiliser» le réseau d’infrastructures dont dispose le secteur de la culture. Sur le volet financement, le gouvernement s’engage à «maintenir et mutualiser» l’effort financier de l’État en faveur de la culture, parallèlement à une «exigence d’efficacité et d’évaluation», ainsi qu’il est souligné dans le plan d’action. Au titre des mesures d’accompagnement de la création artistique, le gouvernement compte mettre des espaces, dédiés à la création artistique, à la disposition des artistes en puisant dans «les friches industrielles et les espaces libres», «renforcer les pratiques artistiques dès le plus jeune âge» et réaménager les horaires d’ouverture des lieux de culture (musée, théâtre, bibliothèque... ). L’accompagnement passe également, dans le plan du gouvernement, par le développement de la «formation aux métiers des arts et au management culturel» par l’ouverture de «nouvelles filières au niveau des différents secteurs de formation et d’enseignement». Outre l’activité culturelle à proprement parler, le gouvernement s’engage également à «réhabiliter» la chaîne économique du livre, en attente de réglementation depuis 2015, à «dynamiser et relancer» le secteur cinématographique par la réalisation de «studios» et le développement d’un «réseau de distribution». La diffusion des arts plastiques, par la «création d’un marché national des œuvres d’art», annoncée en 2016, le «renforcement et la consolidation» de la protection sociale des artistes figure également dans les engagements du gouvernement, au même titre que la «défense des droits d’auteurs» et des droits voisins, et la «lutte contre le piratage».

Pratique sportive

Gage de cohésion sociale



Le gouvernement compte consolider davantage les mesures de facilitation de l’accès à la pratique publique du sport, «enjeu de cohésion social» et de «fierté nationale», en impliquant, notamment le mouvement associatif, tout en valorisant le sport d’élite. «Il s’agira, dans ce cadre, de renforcer les mesures de facilitation de l’accès à la pratique sportive et d’améliorer les dispositifs de gestion dans le sens d’une plus grande flexibilité et d’une plus grande implication des associations de quartier. Cette démarche de l’Exécutif, qui annonce accorder «une importance particulière» à ce secteur, devrait s’appuyer sur la vulgarisation de la pratique du sport pour la rendre accessible à toutes les franges de la société. «Les efforts seront poursuivis et renforcés pour la promotion du sport en milieu scolaire, universitaire et au niveau des entreprises, ainsi que le sport féminin», promet le gouvernement. Le sport d’élite est l’une des principales vitrines du pays, lors des différentes manifestations sportives continentales, régionales et internationales. Le gouvernement veillera donc «à valoriser le sport d’élite, source de rayonnement de notre pays dans le monde, à travers l’amélioration des dispositifs de détection (et) d’accompagnement des sportifs d’élite en matière de soutien financier et médical, entre autres», ajoute le texte. Le plan d’action du gouvernement Tebboune a tenu aussi à rappeler que «l’égal accès et la promotion de l’activité sportive constitue le fondement de la politique publique en matière sportive». À cet égard, «il importe de signaler que des efforts conséquents ont été consentis dans le domaine de la démocratisation de l’accès à la pratique sportive, à travers, notamment la réalisation d’équipements sportifs d’excellence et de proximité sur l’ensemble du territoire national». Enfin, le gouvernement a souligné que vu «son impact dans le développement du sport dans les diverses disciplines, la politique d’accompagnement et de soutien des structures d’organisation et d’animation sportives sera renforcée, à travers l’amélioration de ses modes de gouvernance». L’Algérie compte plus d’un million de sportifs licenciés et a remporté, lors de ses 13 participations aux jeux Olympiques, rendez-vous quadriennal incontournable du monde sportif, un total de 17 médailles (5 or, 4 argent, 8 bronze).

Renforcement du rôle de l’Algérie sur la scène internationale

Objectif constant

Le renforcement du rôle et de la place de l’Algérie sur la scène internationale demeure «un objectif constant» de sa politique extérieure. L’Algérie indépendante et souveraine est «déterminée à tenir son rang» dans le concert des nations, grâce à sa cohésion nationale confortée par la réconciliation et la démocratie, ainsi que par la valorisation de ses potentialités humaines et économiques. L’Algérie, dans le prolongement de l’action menée ces deux dernières décennies dans son environnement régional, poursuivra ses efforts de promotion de la paix, de la stabilité et de la coopération dans la région du Maghreb, de la Méditerranée, la zone sahélo-saharienne, en Afrique et dans le monde arabe.

Il s’attachera à œuvrer à «l’approfondissement de ses relations amicales» et de coopération avec l’ensemble de ses partenaires dans les autres régions du monde. Dans son environnement immédiat et bien au-delà, la diplomatie algérienne continuera à privilégier la recherche de règlement «pacifique» aux crises et conflits, qui mettent en «péril» la paix et la sécurité régionale et internationale, à travers le dialogue «inclusif et la réconciliation» entre les enfants du même pays, à l’exclusion de ceux qui se sont «inscrits dans la logique du terrorisme tournant, ainsi définitivement le dos à leur peuple et ce loin de toute ingérence étrangère». C’est ainsi que l’Algérie poursuivra son action pour le renforcement de la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent et le crime organisé. De même qu’elle poursuivra ses efforts pour l’avènement d’un «monde juste, stable et solidaire».



Poursuite du soutien à la Palestine et au Sahara occidental



Fidèle à son histoire et à ses engagements, elle continuera à se tenir aux côtés des peuples encore opprimés dans leur lutte pour la satisfaction de leurs droits nationaux. À cet égard, elle poursuivra son soutien à la lutte du peuple palestinien pour l’édification de son État indépendant dans les frontières de 1967, avec pour capitale El-Qods Echarif. De même qu’elle continuera à soutenir la «juste cause» du peuple du Sahara occidental pour l’exercice de son droit inaliénable à l’autodétermination, conformément à la charte et aux résolutions pertinentes des Nations unies. En outre, le gouvernement s’attellera, au plan extérieur, à la réalisation des objectifs inscrits au titre du nouveau programme de croissance économique à travers «une diplomatie économique proactive». Il demeure évident que les efforts «gigantesques» déployés par l’Algérie, les réalisations enregistrées, ainsi que les défis qui le confortent sur la voie du développement ont besoin d’être «puissamment» relayés au plan médiatique. À travers une action de communication soutenue, à la fois au plan interne et externe, le gouvernement s’attellera à valoriser ces acquis, ainsi que «le potentiel extraordinaire» que recèle le pays, son capital humain, ses richesses naturelles et sa position géographique, autant d’atouts susceptibles de renforcer son statut de partenaire «hautement compétitif». En ce qui concerne la communauté nationale établie à l’étranger, l’Algérie continuera à œuvrer avec ses partenaires pour assurer la protection de sa dignité, de ses droits et l’amélioration des conditions de son établissement.