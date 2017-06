Journée mondiale des réfugiés et journée du réfugié africain : Intérêt constant de l'Algérie pour les causes humanitaires

« Notre pays accorde un grand intérêt à la question des réfugiés et au principe de non-refoulement de ceux qui se trouvent dans son territoire, outre son attachement à la préservation de leur dignité humaine », a déclaré la présidente du Conseil national des droits de l'homme (CNDH),

M. Fafa Benzerrouki qui a présidé, hier, l'ouverture d'une journée d'étude sur « les réfugiés entre Conventions internationales et régionales et Réalité », organisée à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des Réfugiés et la journée des Réfugiés africains, a mis l’accent sur l'importance qu'accorde l'Algérie à la question des réfugiés et son soutien à ces derniers par tous les moyens nécessaires, d'autant que l'Algérie a connu ce phénomène durant la guerre de Libération.

« L’Algérie est consciente des souffrances subies par les réfugiés, du fait que durant la guerre de Libération nationale, des centaines de milliers d’Algériens ont vécu comme réfugiés en Tunisie et au Maroc après avoir quitté leur domicile pour échapper aux persécutions et à l’injustice qui leur ont été infligées, dans leur propre pays, par le colonisateur », a-t-elle dit.

La présidente du CNDH a fait savoir que l’Algérie a toujours été soucieuse quant à la prise en charge de cette question de réfugiés, c’est d’ailleurs dans cette optique que notre pays a signé la Convention relative au statut des réfugiés. « Après l’indépendance, la convention relative aux réfugiées de 1951 fut l’une des premières conventions internationales à avoir été ratifiées par l’Algérie en 1963 », a-t-elle expliqué.

Aussi l’on apprendra que l'Algérie avait promulgué le décret relatif à l'application de ladite Convention en vertu de laquelle un bureau algérien pour les réfugiés et apatrides a été créé, auquel s'ajoutait la ratification de la Convention de l'OUA régissant les aspects propres des problèmes des réfugiés.

D'autre part, Mme Benzerrouki a précisé que le but de cette journée était de sensibiliser à la situation des réfugiés, renforcer l'esprit de solidarité et de coopération avec cette catégorie, faire connaître leurs droits et promulguer une législation nationale sur la création d'un centre pour réfugiés et demandeurs d'asile, conformément aux principes des droits de l'homme et aux engagements de l'Algérie aux plans international et régional.

Elle affirme à ce propos, que cette journée est l’occasion idéale de manifester à cette catégorie de personnes, la solidarité du monde avec elle, en œuvrant à améliorer leur situation par le fait d’accorder plus de soutien au Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), pour qu’il puisse — avec l’appui des Etats, des organisations gouvernementales et non-gouvernementales, ainsi qu’avec la société civile — assurer leur protection et leur fournir l’assistance et l’aide nécessaires.

A noter que l'Assemblée générale de l'ONU a décidé le 4 décembre 2000 d'instituer le 20 juin de chaque année, journée mondiale des Réfugiés afin de rappeler la souffrance de centaines de milliers de personnes qui endurent les affres de l’exil et du déracinement, après avoir quitté leur pays pour fuir l’oppression et les persécutions, à cause de leurs ethnie, religion, sexe ou opinion politique, ainsi que les guerres et les conflits. A préciser également que cette journée coïncide aussi avec la journée africaine des Réfugiés.

Les efforts déployés dans ce cadre dans différents domaines tendent à interpeller la communauté internationale à œuvrer davantage afin d'éradiquer les raisons qui sont derrière la croissance du phénomène des réfugiés qui a pris de l'ampleur durant les dernières années, notamment en Syrie, en Afghanistan, en Irak, en Somalie, au Soudan, au Yémen, en Libye et dans d'autres pays.



Vers l’élaboration d’un fichier national pour le recensement des réfugiés



Il y a lieu de souligner que dans le cadre de la prise en charge de tout étranger en détresse, émanant de la tradition d’accueil et d’hospitalité de notre pays, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a annoncé lundi dernier, que son département met tout en œuvre pour assurer l’accueil cordial de l’Algérie aux réfugiés de différentes nationalités ainsi que leur prise en charge dans le respect des droits humains et des chartes internationales dans le domaine, soulignant qu'un fichier national est en cours de préparation en vue de leur recensement. « L’Algérie considère ces réfugiés, venant de pays en butte à des conditions difficiles, comme étant des invités qu’il faut prendre en charge au plan médical, social et psychologique, individuellement et en groupes », a-t-il affirmé. Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a révélé, à l’occasion, la préparation, en cours, de ce fichier national pour recenser le nombre de migrants africains, de même que leur situation, et cela afin de mieux cerner leurs besoins et les prendre en charge efficacement.

Sarah A. Benali Cherif