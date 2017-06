MAE : La question des réfugiés sahraouis indissociable d’une solution globale

Le ministère des Affaires étrangères a affirmé, hier, que le traitement de la question des réfugiés était «indissociable d'une solution globale à la question sahraouie», réitérant le soutien de l'Algérie au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Dans une intervention lors d'une journée d'étude sur les «réfugiés entre Conventions internationales et régionales et Réalité, l'ambassadeur Lazhar Soualem, directeur des droits de l'homme, du développement social et des affaires culturelles, scientifiques et techniques internationales au ministère des Affaires étrangères, a estimé que le «traitement de la question sahraouie est indissociable de la question des réfugiés sahraouis qui souffrent depuis plus de quarante ans loin de leur terre spoliée».

Evoquant la situation des «quelque 40.000 ressortissants syriens» qui se trouvent en Algérie, le représentant du ministère des Affaires étrangères a précisé que l'Algérie les considérait comme «hôtes et non pas comme réfugiés» ajoutant qu'elle accordait le même traitement aux Africains, en leur assurant la prise en charge sanitaire et en garantissant le droit de scolarisation à leurs enfants.

L'Algérie «dispose d'un dossier actualisé concernant leur nombre, contrairement à beaucoup de pays qui ne détiennent pas de statistiques sur le nombre des réfugiés se trouvant sur leurs territoires», a-t-il tenu à préciser. La position de l'Algérie vis-à-vis de cette question participe de «son histoire marquée par la souffrance de son peuple des affres des politiques de déportation pratiquées par le colonisateur français», a-t-il dit, précisant qu'elle avait «recensé trois millions de réfugiés faisant d'elle un refuge pour les opprimés».

«L'Algérie a hébergé plusieurs militants qui y ont trouvé protection et soutien, outre des milliers de Palestiniens qui ont vécu des années durant sur son territoire», a-t-il rappelé. (APS)