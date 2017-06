Conseil de la nation,Présentation du projet de nouveau règlement intérieur : dans l’esprit de la constitution

La commission des affaires juridiques, administratives et des droits de l’homme a procédé, hier, lors d’une séance plénière, à la présentation, du nouveau projet de règlement intérieur du Conseil de la nation.

La réunion, présidée par M. Abdelkader Bensalah, président du Conseil, a été consacrée à la présentation et au débat du projet de règlement intérieur, amendé conformément aux dispositions de la Constitution 2016 et la loi organique régissant les relations entre les deux chambres du Parlement et entre celles-ci et le gouvernement, élaborée par la commission élargie des affaires juridiques et administratives et des droits de l'homme. Le projet, soumis pour enrichissement, comprend 59 nouveaux articles sur 196.

Selon le président de cette commission, Mohamed Mani, ce projet de loi a été révisé et enrichi par de nouvelles dispositions puisées de l'esprit de la Constitution et de la loi organique portant fonctionnement mais aussi d'une expérience riche de plusieurs années d'exercice.

Cette réunion a permis d'échanger les vues sur ledit projet en application des dispositions de la Constitution amendée qui a renforcé les prérogatives du Conseil de la nation.

25 nouveaux articles ont été soumis à la révision dans ce texte, et qui étaient liés «au rôle de l'opposition au sein de cette instance parlementaire», l'obligation de présence aux réunions des commissions et aux séances plénières, et la codification du nomadisme politique. Le droit du Conseil de la nation à l'initiative de loi tel que stipulé par l'article 136 de la Constitution révisée a été également codifié dans le même contexte.

Le projet a trait dans son intégralité, aux procédures d'ouverture de la période législatives, l’attestation de l'adhésion et l'élection du président de la Commission où il ne prévoyait pas concernant cette question de nouvelles dispositions. Bien au contraire les contenus des dispositions établies dans ce projet sont les mêmes que celle appliquées actuellement avec seulement l'introduction de certaines révisions.

Depuis l’adoption de la nouvelle Constitution et de la loi régissant les relations entre les deux chambres du Parlement et leurs relations avec le gouvernement, « le Conseil de la nation se devait de réviser son règlement intérieur et de le substituer par un nouveau texte qui soit conforme aux nouvelles dispositions constitutionnelles et aux dispositions induites par la loi organique régissant les relations entre les deux chambres du Parlement et leurs relations avec le gouvernement.

Parmi les principaux points à prendre en considération lors de la présentation de ce nouveau règlement intérieur du Conseil de la nation conformément aux dispositions de la Constitution amendée, la codification des droits de l’opposition, l’engagement du membre du Conseil de la nation à assister aux réunions des commissions et aux séances plénières, outre les mesures de la discipline parlementaire nécessaires. Il s’agit également de codifier l’interdiction du nomadisme politique au sein du Conseil de la nation.



59 nouveaux articles sur 196, soumis à la révision



La révision englobe, en outre, la codification du régime de la session parlementaire unique au sein du Conseil de la nation, et du droit d’initiative, outre la codification du dépôt par le Premier ministre de projets de loi portant organisation locale, aménagement du territoire et découpage territorial auprès du bureau du Conseil. La codification du nouveau quorum de vote, des mesures de règlement des désaccords entre les deux chambres au sujet d’une ou plusieurs dispositions de textes législatifs, en sus de la formulation et codification du système de vote du plan d’action du gouvernement, et celles du mode de traitement de la déclaration politique générale du gouvernement.

Il a été également question de la réorganisation des comités permanents, en donnant la deuxième place au comité des affaires économiques et financières, sachant qu’il a occupé la cinquième place dans l’ancien règlement. Parmi les autres nouveautés aussi, il n’est pas permis au membre élu de changer son groupe parlementaire dont il fait partie ou son appartenance politique (parti politique) qui lui a permis d’accéder au Conseil de la nation. Dans le cas d’une démission ou de sanction, il restera toujours membre mais sans appartenance.

Pour ce qui est du règlement de participation aux travaux des comités conseil le nouveaux règlement « impose » la présence du membre dans tous ces travaux ainsi que les séances plénières et dans le cas où il n’avise sur son absence accompagné du motif d’absence il sera déclaré au responsable du comité ou au président du conseil. Ce dernier a le droit d’interrompre l’intervention du membre si son intervention touche aux principes généraux dont est régie le peuple algérien, l’atteinte au Président de la République, s’il utilise des propos indécentes à l’encontre d’un des membres du Conseil, un membre du groupe parlementaire, du gouvernement ou même s’il touche à une affaire en cours de justice. Le Conseil de la nation pourra aussi sanctionner ses membres dans le cas où ils sont poursuivis judiciairement dans des affaires qui touchent leur tâche parlementaires.

Par ailleurs et selon le nouveau calendrier de ce nouveau règlement la reprise des travaux du Conseil de la nation sera entamée le deuxième jour du mois de septembre et elle se poursuivra sur une période de 10 mois, avec possibilité de prolongation sur demande du Premier ministre afin de lui permettre l’achèvement d’un point précis dans le calendrier des travaux du gouvernement.

Une séance mensuelle sera organisée pour débattre le calendrier des travaux d’un ou plusieurs groupes parlementaires relevant de l’opposition. Par contre et pour ce qui concerne les questions orales, le nouveaux règlement stipule que le concerné pose sa question en 3 minute tandis que la réponse d’un des membres du gouvernement sera elle faite en six minutes, avec un droit de commenter cette réponse en trois minute, notamment la réponse du membre du gouvernement sur ce commentaire sera faite en trois minute. Le membre absent par contre perdra son droit de poser des questions orales s’il ne charge pas une personne pour le remplacer.

Kafia Ait Allouache