M. Abderrahmane Benkhalfa, consultant économique et ex-ministre des Finances : "Pour une banque publique dédiée à l’export"

Comment gagner la bataille de l’exportation ? A cette question, Abderrahmane Benkhalfa, consultant économique et ex-ministre des Finances, propose, entre autres mesures organisationnelles, la mise en place d’une banque publique dédiée à l’export.

Des réseaux bancaires jouent pleinement leur rôle à l’étranger, point de doute sur ce sujet. Mais le spécialiste plaide en faveur de «partenariats financiers entre de réseaux de banques algériennes et des réseaux de banques des pays d’accueil». Il est question, autrement dit, d’aller vers un «maillage» de ce réseautage entre les entreprises exportatrices et les banques qui se mettent en amont et qui, ajoute M. Benkhalfa, via ce «flux physique», produisent aussi des «flux financiers». Et revendique une «démystification» de l’idée selon laquelle la banque de l’entreprise exportatrice doit être présente sur le marché d’accueil. A propos des mesures prises par les pouvoirs publics pour encourager les PME exportatrices, M. Benkhalfa, dans un entretien accordé à la revue Partenaires de la Chambre de commerce et d’industrie algéro-française, dira, d’abord, que l’accompagnement financier des entreprises «se fait en fonction de ce qu’elles exportent». Citant les exemples de montage des usines d’automobiles, l’économiste dira que ce cheminement est «salutaire», parce qu’il «permet de créer des IDE au niveau national, orientés vers l’export avec des labels internationaux». Plus explicite, il relève que certains actes d’export nécessitent un «préfinancement», tandis que d’autres requièrent un «financement conjoint» ou un «montage juridique et contractuel». Enchaînant, l’ex-ministre des Finances explique que l’export est une affaire de durée, de fidélité, de capture, d’image et de fraîcheur du produit. Une implantation à l’international nécessite, selon lui, une présence de 10 à 15 ans sur les marchés. S’il y a aujourd’hui un financement à travers le Fonds spécial de promotion des exportations(FSPE), M. Benkhalfa juge impératif l’accomplissement d’un travail sur le plan macroéconomique. En guise d’arguments, il indique que «nous rentrons dans une équation où les gains doivent être calculés». Au travail du FSPE, le consultant se dit convaincu que c’est «la relation entre les entreprises et leurs banques qui fait que le produit capte ou non». Recommandation : «Il faut s’y mettre à moyen terme, d’autant plus que nous avons actuellement des excédents de plusieurs produits comme la viande, les produits laitiers et agricoles». Et un rappel : l’économie évolue à l’ombre d’une image respectable. «Nous avons cette image, mais elle est altérée au niveau des maillages. Les institutionnels publics dédiés à promouvoir les exportations doivent dès lors passer à une autre vitesse, celle de mettre en place un réseau entre opérateurs». Sur la récente décision de la Banque d’Algérie d’allonger le délai de rapatriement des devises provenant des exportations, M. Benkhalfa opte pour une «flexibilité» des règles de transfert des petites opérations d’export. Et affirme l’impératif de faire le distinguo entre les actes importants d’exportation et ceux qui sont à la découverte du marché. Dans cette optique, il souligne que le rôle de la banque peut être envisagé non seulement dans l’accompagnement, mais aussi dans l’étude des possibilités de vendre à crédit avec leurs partenaires.

Fouad Irnatene