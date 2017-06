Orientation des nouveaux bacheliers 2017 : Concrétiser les pôles d’excellence

La moyenne d’admission dans cette spécialité a été revue à la hausse. Les nouveaux bacheliers désirant s’y inscrire doivent obtenir une moyenne égale ou supérieure à 12/20.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a décidé de réduire, à partir de la prochaine rentrée universitaire le nombre des universités spécialisée dans l’enseignement des sciences politiques, pour faire revenir leur nombre à 28, au lieu de 36 universités et ce, en prévision de la concrétisation du projet des pôles d’excellence, annoncé par le ministre du secteur, Tahar Hadjar, l’année dernière. Un projet élaboré dans la perspective de redonner au diplôme des sciences politiques ses lettres de noblesse. Selon la dernière instruction relative à la préinscription et à l’orientation des nouveaux bacheliers, le ministère de l’Enseignement supérieur a introduit des modifications dans la spécialité des sciences politiques à travers la réduction du nombre des universités et centres universitaires qui enseignent cette spécialité dans le but de la maîtriser de mettre fin à l’orientation anarchique.

Le ministère veut réhabiliter cette spécialité et ouvrir la voie à la création d’écoles supérieures qui constitueront des pôles d’excellence dans certaines spécialités, dont la spécialité des sciences politiques. Le ministère a également procédé à l’augmentation de la moyenne d’admission dans cette filière dans une première étape avant de passer aux écoles supérieures, où les étudiants seront admis suite à un concours. En effet les bacheliers de la session de juin 2017, désirant s’inscrire dans cette spécialité doivent avoir une moyenne égale ou supérieure à 12/20, pour pouvoir participer au classement du choix des sciences politiques. Aussi, la priorité sera donnée aux filières de lettres et philosophie, langue étrangères, gestion et économie, puis viendront les filières des mathématiques et sciences expérimentales alors que la dernière priorité sera attribuée à la filière des mathématiques techniques. Les universités concernées par l’arrêt d’enseignement de cette spécialité, sont entre autres, l’université de Boumerdès, Oum El Bouaghi, Jijel, Khenchela, Sougueur, le centre universitaire de Tissemsilt, l’université de Khemis Miliana, le centre universitaire d’Aflou, l’université de Skikda et celle de Chlef.

Avec cette nouvelle disposition pédagogique, les étudiants seront orientés vers les universités les plus proches de leur localisation géographique, selon la répartition décidée par le ministère dans les fiches d’orientation.

Il est utile de rappeler dans ce contexte, que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique fait de la création de pôles d’excellence spécialisés, le «cheval de bataille» de l’université algérienne. C’est d’ailleurs ce qu’a affirmé le directeur de la recherche scientifique, Abdelhafid Aourag qui rappelle que l’université algérienne œuvre actuellement à établir des stratégies d’excellence dans diverses spécialités qui seront au service de l’économie nationale. « Pour tout dire, nos objectifs ne se limitent pas uniquement aux programmes nationaux de recherche. C’est tout le tissu scientifique algérien qui est concerné par l’organisation à mettre en place. Notre but est de créer des pôles de compétitivité, des pôles d’excellence et des technopôles », a-t-il affirmé. Il a, d’ailleurs, appelé dans ce sens les étudiants à faire du domaine scientifique un «terrain d’épanouissement général». Le directeur général de la recherche scientifique qui a présenté une conférence sous l’intitulée « La physique est-elle en crise ? », s’est dit convaincu que l’université algérienne se taillera une place parmi les universités internationales de renom, grâce aux compétences scientifiques qu’elle recèle et aux potentialités énormes mises à sa disposition par l’État.

« J’estime que l’université algérienne recèle des compétences de renommée qu’il faut intégrer dans le processus de développement du niveau intellectuel des étudiants, tout en insistant sur l’impérative transmission du savoir aux étudiants de manière correcte », a-t-il expliqué.

Le directeur général de la Recherche scientifique auprès du ministère de l’Enseignement supérieur qui évoque l’impact des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans l’orientation du «cursus scientifique» des étudiants, souligne l’urgence de recadrer l’information et la connaissance transmise à la communauté estudiantine.

Salima Ettouahria