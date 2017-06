Musée national d’Oran : Le message du chahid

Le musée national Ahmed-Zabana d’Oran a commémoré, dimanche et lundi, le 61e anniversaire de la mort de ce chahid symbole, dont le parcours militant et combattant a été revisité à travers des conférences et expositions artistiques et historiques et représentations théâtrales. A cette occasion, le directeur du musée, Salah Amokrane a souligné que la commémoration de l’anniversaire de la mort de Ahmed Zabana sera annuelle au niveau du musée éponyme et une tradition pour revisiter les sacrifices du martyr et de millions de chouhada et de moudjahidine pour l’indépendance du pays. La commémoration de cet anniversaire constitue, cette année en collaboration avec la direction de wilaya des moudjahidine, un début d’activités culturelles liées au chahid et à la préparation des conditions scientifiques et techniques pour l’étude et la valorisation des biens culturels pour la promotion de l’identité nationale et préserver la mémoire, notamment celle liée à la guerre de Libération, a indiqué le même responsable. Lors d’une conférence intitulée «La nuit de l’arrestation de Zabana à travers des documents et des témoignages», l’enseignant d’histoire aux universités d’Oran et de Sidi Bel-Abbès, Mohamed Belhadj, a souligné que le premier chahid guillotiné fut le symbole du combat et de la résistance du peuple face à l’occupant. Il a rappelé que la privation et la pauvreté ont contribué à forger la personnalité de Zabana qui a donné du fil à retordre aux services de sécurité français ne réussissant à l’arrêter qu’après qu’il eut mené de nombreuses opérations à Oran et Mascara. Après son arrestation à l’issue de la bataille de la grotte Boudjlida à Mascara, le tribunal a prononcé à son encontre la peine capitale et il fut le premier exécuté à la guillotine.

Dans le cadre de la commémoration de cet anniversaire, des activités sportives et artistiques ont été organisées par la direction de la jeunesse et des sports dont un atelier de dessin sur le chahid par des artistes, étudiants des écoles régionales des beaux-arts, une exposition organisée par le service des archives de la wilaya et une lecture du message du chahid à sa famille par la troupe du théâtre régional de Béjaia. La clique relevant de la 2e Région militaire a interprété des chants patriotiques en parallèle avec l’allumage de 61 bougies à l’entrée du musée. Les familles du chahid Ahmed Zabana, d’autres chouhada et de moudjahidine ont été honorées à cette occasion. (APS)