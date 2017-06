Hommage aux condamnés à mort de la lutte de libération :Barbarie coloniale

Des moudjahidine et des chercheurs en histoire sont unanimes pour affirmer que la France coloniale dissimule des vérités sur la mémoire nationale.

Lors d’une conférence organisée au forum de la Mémoire d’El Moudjahid en coordination avec l’association Machaâl Echahid, à l’occasion du 60e anniversaire de l’exécution de Boualem Rahal, Saïd Touati, Belamine Mohamed et Radi H’mida, l’avocate Fatma-Zohra Benbrahem a dénoncé la manière avec laquelle s’est accomplie l’exécution des quatre chouhada, qu’elle considère « pas normale et illogique car il est inadmissible d’exécuter quatre personnes en quatre minutes selon les archives de la France ».

Elle expliquera qu’entre la première personne et la deuxième, selon des documents, il n’y avait qu’une minute et cela est impossible, car il y a toute une procédure après décapitation de la tête de la victime, sans oublier aussi, le compte rendu du médecin qui note le décès.

Dans ce cadre, Mme Benbrahem a rappelé la bestialité féroce de la guillotine utilisée contre les Algériens.

La conférencière a remis en cause « le verdict de la justice française qui s’est opposée aux droits de l’homme, expliquant que la France avait créé des tribunaux et des procès d’exception qui sont plus cruels et diffèrent des lois ordinaires. Elle a souligné le rôle significatif des avocats algériens et d’autres mouvements de solidarité qui ont défendu les droits des révolutionnaires algériens.

En ce qui concerne la politique féroce pratiquée contre la majorité de la société algérienne, la conférencière a tenu à rappeler que la France n’a pas respecté les droits de l’homme en Algérie et n’a même pas pris en considération les articles présentés dans la Charte des droits de l’homme. Elle rappellera que l’armée de la France coloniale a mis tous les Algériens dans le même sac sans aucune différence entre l’homme et la femme, le vieux et le jeune, bien au contraire tous les militants du Front de libération nationale ont été ciblées au niveau du territoire national.

Des concepts trompeurs



Pour les termes utilisés dans la description des évènements passés sur le territoire algérien durant la colonisation, elle citera entre autres, le concept « guerre » d’Algérie qui n’est pas crédible et ne reflète point la réalité, car les révolutionnaires algériens n’avaient pas les mêmes moyens que leurs rivaux, de plus, ce qu’appellent les historiens français la « guerre » ne concernait pas uniquement « les révolutionnaires algériens, même l’enfant et la femme étaient impliqués dans la cause nationale ».

Pour sa part le maître de conférences à l’université d’Alger et le chercheur en histoire, Mohamed Lahcen Zeghidi a rappelé la politique de génocide adoptée par la France coloniale, et citera les déclarations du général Giap qui a précisé que la révolution des Aurès l’a influencé et la déclaration de Nelson Mandela qui a dit : « La Révolution algérienne a fait de moi un homme ».

Après avoir précisé l’importance d’étudier et de traiter la révolution scientifiquement, Laid Lesger, ancien militant, a appelé à tirer les leçons de la révolution qui reste « unique » au monde, notamment que les leaders qui l’ont déclenchée ne sont pas sortis des grandes universités internationales, ils avaient des moyens modestes mais beaucoup de courage et de dévouement pour la libération du pays du joug colonial.

Hichem Hamza