Grand Angle : Simple poussée de fièvre ?

Le conflit syrien sera au menu du Conseil de sécurité des Nations unies la semaine prochaine, avant un nouveau round de pourparlers de paix qui doit démarrer le 10 juillet à Genève sous l’égide de l’organisation onusienne. Staffan de Mistura, bien que conscient de la complexité de sa mission, ne désespère pas pour autant.

Il espère que les efforts diplomatiques menés depuis le début du conflit soient couronnés, à terme, par l’acceptation des deux parties syriennes (gouvernement et opposition) d’un processus politique ouvrant la voie à un règlement du conflit et au retour de la paix sur l’ensemble du pays. mais les six premiers rounds des négociations indirectes tenues à Genève n’ont pas permis à ce jour de s’entendre sur les voies et moyens permettant de mettre un terme à ce conflit meurtrier. A chaque fois les efforts diplomatiques sont contrariés par le militaire qui rajoute à la complexité de la situation. Et ce prochain rendez-vous de juillet n’échappera certainement pas à cette règle après que Washington a abattu, dimanche, un avion de l'armée syrienne dans l'est du pays et que l’Iran a revendiqué six tirs de missiles ayant frappé une base de l'organisation terroriste autoproclamée «Etat islamique» (EI/Daech) en Syrie.

Deux «évènements» qui suscitent légitimement l’inquiétude de l’ONU quant à une «possible escalade de la tension» et dont le porte-parole s’en est fait l’écho. Les Etats-Unis «ne peuvent pas se contenter de combattre le groupe Etat islamique» en Syrie, ils «vont rentrer en conflit avec d'autres» parties sur le terrain, prédit Charles Lister, un spécialiste de la Syrie au Middle East Institute.

Et à Bill Roggio, un expert du cercle de réflexion Fondation pour la défense des démocraties à Washington, de renchérir en déclarant que «la mission américaine en Syrie est en train de dangereusement évoluer d'une campagne anti-terroriste contre l'EI à une participation à la guerre civile syrienne». Des éléments qui forcément ne peuvent qu’inquiéter dans la mesure où toute escalade militaire ne fera que retarder le dénouement du conflit du fait que les forces militaires présentes sont équivalentes. En effet, si les américains envisagent de revoir à la hausse leur implication militaire sur le terrain, il est à parier que les russes en feront de même, éloignant de la sorte toute perspective d’un règlement politique. Ils ne voudront pas perdre la main.

L’annonce d’une reprise des pourparlers à Astana le 10 juillet prochain en est peut-être une autre preuve. Dès lors reste juste à espérer que les puissances qui ont en leurs mains le destin de la Syrie et de son peuple puissent dépasser leurs «mésententes» et travailler diplomatiquement et militairement afin d’engager les belligérants à s’engager sur la voie de la paix.

Nadia K.