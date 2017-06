Dialogue sino-américain : Pyongyang, un dossier brulant

L'administration américaine de Donald Trump recevra aujourd’hui deux des responsables chinois les plus importants afin d'approfondir le dialogue entre les deux premières puissances mondiales et tester la volonté chinoise sur le dossier nord-coréen. Le chef de la diplomatie chinoise Yang Jiechi et le chef d'Etat major de l'Armée populaire de libération (APL) Fang Fenghui sont attendus à Washington pour une rare rencontre à quatre avec le secrétaire d'Etat Rex Tillerson et le chef du Pentagone Jim Mattis. Les efforts du président Trump pour rebattre les cartes de la diplomatie américaine ont donné des résultats contrastés. Mais les avancées réalisées avec la Chine sont un développement notable dont les responsables américains espèrent qu'il portera ses fruits. En avril, Donald Trump accueillait le président chinois Xi Jinping dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride. La rhétorique hostile à la Chine entretenue pendant la campagne présidentielle laissait alors place à un réchauffement spectaculaire. Le mois dernier, Pékin et Washington ont signé un accord, certes limité, d'ouverture réciproque de leurs marchés. Et Terry Branstad, gouverneur de l'Iowa et relation personnelle de Xi Jinping, a été confirmé par le Sénat au poste d'ambassadeur américain en Chine. Mais des points de tension demeurent, particulièrement concernant la situation dans les eaux disputées de la mer de Chine méridionale. Surtout, les Etats-Unis voudraient que la Chine exerce une réelle pression sur le régime nord-coréen de Kim Jong-Un. La Corée du Nord sera le principal dossier discuté lors de ce premier «dialogue diplomatique et de sécurité américano-chinois», a indiqué Susan Thornton, secrétaire d'Etat adjointe pour l'Asie-Pacifique.

M. T. et agences