Tensions Américano- Russe en Syrie : Washington veut rétablir la communication militaire avec Moscou

Les Etats-Unis, à la tête de la coalition antiterroriste, ont affirmé vouloir rétablir avec la Russie le canal de communication militaire sur la Syrie, dont Moscou a annoncé la suspension après la destruction d'un chasseur syrien par un avion américain.

Ce canal «a très bien fonctionné sur les huit derniers mois», et «nous allons travailler dans les prochaines heures sur le plan diplomatique et militaire pour rétablir» ces communications entre les quartiers généraux russe et américain au Moyen-Orient, a affirmé lundi le chef d'état-major inter-armées américain, le général Joe Dunford. Moscou a annoncé lundi la suspension des canaux de communication avec les Etats-Unis sur la prévention des incidents aériens en Syrie, accusant Washington de n'avoir pas «prévenu» l'armée russe qu'elle allait abattre l'avion. Son ministère de la Défense a indiqué que les «avions et les drones de la coalition internationale repérés à l'ouest de l'Euphrate seront suivis et considérés comme des cibles par les moyens terrestres de défense antiaérienne et par les moyens aériens».



Désescalade ?



Le porte parole de l’Onu M. Stéphane Dujarric, a affirmé que Ces événements "soulèvent plus généralement notre profonde inquiétude sur le risque d'une possible erreur de jugement ou d'escalade militaire en Syrie". "Nous pensons que le risque est accru lorsque les efforts de lutte contre l'EI et d'autres groupe terroristes ne sont pas associés à la recherche d'une solution politique» aux six années d'un conflit qui a causé la mort de plus de 320.000 personnes, a souligné Stéphane Dujarric. Le Pentagone a précisé pour sa part que les Etats-Unis avaient adapté leurs opérations aériennes en Syrie suite à la montée des tensions provoquées par l'incident de dimanche.

«Nous avons par mesure de précaution repositionné nos avions au-dessus de la Syrie, pour pouvoir continuer de frapper les forces du groupe Etat islamique, tout en assurant la sécurité de nos équipages», a déclaré le major Adrian Rankine-Galloway, un porte-parole du Pentagone. «Nous voulons parvenir à une désescalade de la situation» mais «nous garderons toujours notre droit à l'autodéfense», a souligné pour sa part le porte-parole de la Maison Blanche Sean Spicer. Sur le terrain, l'armée syrienne progresse sur trois fronts (nord, centre, sud) et se dirige vers la province de Deir Ezzor (est), qu'elle espère reprendre à l'EI, après avoir chassé les terroristes de plusieurs localités.

Dans la province de Raqa, les forces régulières ne participent pas à l'offensive menée par les FDS pour s'emparer de la ville éponyme, mais veut à travers cette région parvenir à la province pétrolière de Deir Ezzor.

