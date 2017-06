12e anniversaire de la mort d’Othmane Bali : Hommage à l’ambassadeur de la musique touareg

La wilaya d’Illizi a rendu un vibrant hommage musical, samedi dans la soirée, au défunt Othmane Bali, à l’occasion de la commémoration du 12e anniversaire de sa disparition.

Cette commémoration, qui a eu pour cadre la maison de la culture éponyme du défunt, a été rehaussée par la reprise, devant une assistance nombreuse de mélomanes, amis du chanteur et des autorités locales, des meilleures productions artistiques du défunt, en plus d’une projection retraçant son portrait, ses œuvres et les haltes ayant imprégné le jeune Othmane Bali, armé de son luth qui lui a valu une réputation parmi des vedettes et artistes de renommée mondiale.

L’occasion a donné lieu à l’organisation d’une réception en l’honneur de membres de la famille du défunt Othmane Bali, qui ont exprimé leur fierté de l’héritage artistique et musical légué par le regretté qui a consacré sa vie à valoriser et représenter l’art targui authentique, avant de se féliciter de cette initiative du secteur de la culture pour la sauvegarde du legs culturel du Tassili N’Ajjer.

Le public s’est délecté, lors de cette commémoration, de chansons du défunt reproduites par la troupe « Tindi Fiziou», sous la houlette de l’artiste Ichendi.

Né en 1953 à Djanet (Illizi), Othmane Bali, de son vrai nom Mebarak Othmani, auteur, compositeur et interprète, a puisé sa réputation du Sahara, dont il a chanté la beauté et les nobles hommes « Touaregs «, durant plus d’une vingtaine d’années.

La personnalité artistique qu’incarne Othmane Bali était également forgée par l’inspiration de sa mère, la défunte Hadja Khadidja, elle-même ancienne joueuse de Tindi (instrument musical traditionnel targui), qui l’a accompagné dans plusieurs de ses voyages à travers le monde.

Intervenant à cette occasion, le wali d’Illizi, Moulati Atallah, a fait état du lancement d’un projet artistique, en coordination avec les différentes parties concernées, pour la collecte des œuvres artistiques du défunt chanteur et la préservation de la mémoire artistique de la région, dont Bali était une figure de proue, au regard de tout ce qu’il a apporté à l’art targui et à la culture algérienne de façon générale.

Une soirée artistique commémorative a également été animée dans le village natal du défunt par des vedettes de la chanson targuie et de ses disciples, à l’instar de Abdallah Mesbahi, Chekkal Ahmed, Miloudi Mohamed, dit Choughli.

Père de cinq enfants, le défunt qui est décédé le 17 juin 2005, emporté par les crues de Oued-Djanet, a laissé diverses œuvres, dont ses célèbres chanson

« Amine Amine «, « Demaâ «, « Tanemirt In Allah «, « Yarekdine Ouline « et d’autres lui ayant valu une notoriété lors de concerts animés dans différents pays. (APS)