convention entre le CRA et le rappeur Fianso : La culture au service de la solidarité

Dans le cadre du renforcement de ses capacités à accomplir sa mission humanitaire, le Croissant-Rouge algérien, CRA, a signé hier une convention de partenariat avec le chanteur rappeur franco-algérien, Fianso, «Sofiane Zermani». La convention, signée par la présidente du CRA, Saïda Benhabilès, et le rappeur Fianso, a pour but d’élargir l’espace «Les Amis du Croissant-Rouge algérien» et de promouvoir les actions humanitaires du CRA. Mme Benhabilès a déclaré, dans son allocution, que «nombreux sont les personnalités qui ont associé leur nom au Croisant-Rouge algérien, afin d’apporter leur aide, comme le rappeur Fianso». De son coté, Fianso a exprimé sa joie et sa fierté de venir dans son pays natal afin de contribuer aux actions du CRA. Mme Benhabilès a expliqué que «la convention consiste à ce que Fianso s’engage à se mobiliser pour la vulgarisation de la culture de la solidarité, sensibiliser les artistes internationaux, auteurs, producteurs et partenaires aux actions humanitaires menées par le Croissant-Rouge algérien, à le soutenir pour l’organisation d’événements culturels au bénéfice du CRA». Fianso a animé hier un concert à l’esplanade de la Grande-Poste sous les vifs applaudissements des jeunes. Mme Benhabilès a incité les gens à venir nombreux assister aux spectacles que donne ce rappeur et de ramener toutes sortes de cadeaux, et de la nourriture, afin de les offrir aux démunis.

Wassila Benhamed