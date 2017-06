Note de lecture, Soliman, L’empire magnifique, de Thérèse Bittar : L’empire ottoman revisité

Ce qu'il nous faut tout d'abord savoir, c'est que les fêtes les plus longues et les plus somptueuses de l'Empire ottoman eurent lieu en 1852, à l'occasion de la circoncision du prince Mehmed, fils du sultan Murad III.

Dans l'introduction au magnifique ouvrage de Thérèse Bittar, on peut, entre autres passages, lire à propos de ces fêtes : «Les préparatifs de ces festivités, qui durèrent cinquante-deux jours et cinquante-deux nuits, commencèrent un an auparavant. La fête débuta par une procession devant le palais d'Ibrahim Pacha, où se tenaient le sultan et sa famille. Se succédèrent les corporations des commerçants d'Istanbul, orchestres, saltimbanques et acrobates. La nuit tombée, le ciel de la ville s'illumina de feux d'artifices. Cet événement donna naissance à une œuvre appelée «Surname» (livre des Festivités) dont les miniatures furent exécutées par Osman, artiste célèbre de l'époque, et son atelier. Cela dit, parce que le livre de Thérèse Bittar se trouve à la limite du roman historique, l'interrogation, demeurée jusque-là pendante, sonne assurément comme une réponse : le roman historique trahit-il quelque peu l'Histoire ? On l'en soupçonne. Mais ne soupçonne-t-on pas aussi bien tout témoin oculaire racontant dans l'heure un fait qu'il vient de vivre ? Cependant, dira-t-on, si nous pouvons nous tromper à propos de ce que nous avons vécu, que croire alors de ce qu'on nous rapporte du passé ? Ce serait oublier que nous approchons ce même passé non avec le sens, mais avec l'intelligence et le jugement. C'est aussi que, figé par de nombreux témoins, étalé dans toute sa complexité par ceux qui l'ont étudié, le passé se laisse observer, pénétrer, et nous est d'autant plus lisible que nous connaissons son devenir, alors que le présent, sous bien des aspects, nous est encore obscur. Sommes-nous sûrs de connaître la portée de ce que nous vivons à présent ? Savons-nous ce qui survivra au foisonnement de l'époque actuelle ?



L’impressionnante expansion de l’Empire ottoman au XVIe siècle

C'est pourquoi, avant de se lancer dans l'écriture de l'histoire, les auteurs avisés dont Thérèse Bittar ont longuement interrogé les sources historiques, comparé les points de vue des historiens, étudié les arts, la littérature, les institutions, les mœurs, les techniques de l'époque choisie. D'ailleurs d'aucuns, parmi les observateurs concernés, ne cessent de l'affirmer : rien n'est plus romanesque que l'Histoire. Du même coup, ceux qui écrivent l'Histoire ne sont-ils pas avant tout d'excellents écrivains ? Reprochera-t-on au romancier de donner un nom et un caractère propre à un personnage qu'il a imaginé, à l'image de milliers d'autres qui ont vécu à coup sûr, mais dont les documents n'ont pas retenu l'existence individuelle ?

Ainsi, de même que le sculpteur va chercher la veine du marbre pour y intégrer son motif, de même la trame de l'essai ou du roman historique s'appuie sur des faits, situations et personnages historiques. C'est ce qui se passe précisément dans l'ouvrage de Thérèse Bittar, à travers la lecture duquel on voit croître à cette époque l'intérêt pour la terre ferme et les agglomérations urbaines —Istanbul en tête— où se multiplieront bientôt édifices, marchés couverts, villas et palais ottomans. Enfin, si la grande Histoire de Soliman le magnifique est encore assez présente, c'est que ces années sous son règne et celui de ses successeurs sont riches en bouleversements qu'il est bon de raconter à la manière d'un roman historique, puisque, tout compte fait, il n'est d'historien que le romancier. Pari réussi brillamment par l'auteure de l'ouvrage, que l'on aura toujours plaisir à lire et relire.



*Soliman, L'empire magnifique, de Thérèse Bittar, Edition Gallimard, Paris 1994, 176 pages.

Kamel Bouslama

Bio-express

Diplômée de l'école du Louvre à Paris, Thérèse Bittar y enseigne depuis une trentaine d'années «les arts de l'islam». Chargée de mission au département antiquités orientales, elle participe activement aux différents travaux de la section islam. Elle a pris part à plusieurs expositions collaborant à leur programmation, leur mise en place et à la rédaction des catalogues. Elle fut en particulier commissaire artistique à l'exposition consacrée à « Soliman le Magnifique» au grand Palais à Paris en 1990.

L’Empire ottoman, six siècles d’existence



Né au XIVe siècle en Asie Mineure, sur les ruines de Byzance, l'Empire ottoman s'est rapidement forgé une redoutable réputation grâce à une administration modèle et l'armée d'élite des janissaires. En 1520, Soliman le Magnifique, allié de François Ier contre Charles Quint, mène les Turcs jusqu'aux portes de Vienne. Protecteur des architectes, des peintres, des céramistes, des tisserands et des poètes, il fait d'Istanbul, sa capitale, le phare de la Méditerranée dominé par le palais de Topkapi. Le grand Baza'ar accueille toutes les richesses de l'Occident et de l'Orient. Ses successeurs ne seront pas dignes de lui. Lentement, l'empire se lézarde, mais sa puissance est telle qu'il mettra trois siècles à mourir. Thérèse Bittar conte à son tour les fastes et le déclin de l'empire magnifique des Ottomans.

K. B.