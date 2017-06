Aït Menguellet retrouve son public à Oran : Voyage poétique

L’icône de la chanson kabyle, Lounis Aït Menguellet, a enflammé, avant-hier, la salle du cinéma Maghreb à Oran ex-Régent, lors d’un concert durant lequel il a gratifié le public des plus belles chansons de son riche répertoire. Devant une salle archi-comble, ce maître de la chanson d’expression kabyle authentique a plongé ses fans et admirateurs, dont une grande partie était vêtue de tenues traditionnelles, dans l’univers de la poésie portée par de belles mélodies qui racontent près de 50 ans de carrière.

Pendant cette soirée exceptionnelle organisée par l’Office National de Culture et d’Information ONCI dans le cadre de son programme artistique pour le mois de ramadhan, l’interprète a chanté une chanson rendant hommage à l’immigré

« Aghrib «, s’ensuivront après, plusieurs autres titres qui conjuguent l’amour dans toute sa noblesse, l’amitié et le déchirement affectif. Le public, composé d’hommes et de femmes, tous âges confondus —beaucoup sont venus en famille—reprenait par cœur les refrains de ses chansons les plus connues.

« Quel bonheur de s’offrir une telle soirée à Oran. Voir son chanteur préféré en concert et pendant le ramadhan, c’est un pur moment de bonheur «, confie Razika, une mère de famille accompagnée de ses trois enfants et son époux, à la fin du concert. Mêmes impressions chez les jeunes qui étaient aussi nombreux dans la salle que la génération du chanteur. « Personnellement c’est la première fois que j’assiste à un concert d’Aït Menguellet, contrairement à mes parents qui l’ont vu se produire sur scène à Tizi Ouzou «, dira Laârbi avant de poursuivre : « Je tiens à remercier les organisateurs pour ce programme et cette initiative, qui j’espère va se reproduire. « Le programme de l’animation artistique de l’ONCI pour le mois sacré va se poursuivre jusqu’au 22 juin avec une soirée de clôture qui sera animée par la diva de la chanson andalouse Bahidja Rahal. En revanche, les autres activités d’animation organisées à l’initiative de la maison de la culture ou des boîtes privées, vont se poursuivre jusqu’à la dernière soirée du mois de ramadhan, à l’exemple de « Layali Wahrane « à l’hôtel Four point et « Khaimet Ramdane « au CCO d’Oran. Au programme du jeudi prochain aussi, un spectacle « One-man-show « qui sera présenté par Nasro Mouja DM à la salle Murdjadjou. Lors de cette représentation, le public est invité à découvrir 7 personnages différents dans une comédie qui se déroule à Oran dans les années 80. C’est l’histoire pleine de retournements traitant le thème de la famille, les amis, les traditions et les stéréotypes.

Amel Saher