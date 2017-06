Tizi Ouzou : La Diva, Nouara, chante pour les malades

Une soirée artistique sera animée jeudi prochain par la diva de la chanson kabyle, Nouara, à l’auditorium du centre hospitalo-universitaire Nedi-Mohamed, de la ville des Genêts, a annoncé hier la direction locale de la culture, initiatrice de cette soirée au profit des patients hospitalisés dans les différents services de cet établissement hospitalier. Ce gala qu’animera la grande figure de la chanson algérienne dans le cadre des soirées du mois de Ramadan 2017 a pour but « d’offrir un moment de détente, de relaxation et de thérapie pour nos chers concitoyens malades hospitalisés, afin d’apprécier et de sentir les effets thérapeutiques de la musique, connaissant les airs harmonieux et les mélodies médicamenteuses du riche répertoire artistique de notre diva Nouara «, a fait savoir la directrice de la culture, Nabila Goumeziane, dans son communiqué, dans lequel il est aussi précisé que cette initiative, louable à plus d’un titre, est lancée en collaboration avec la direction du CHU de Tizi-Ouzou. Le directeur général de ce centre hospitalier, le professeur Abbes Ziri, a pour sa part salué cette initiative visant à offrir un peu de détente, de joie et de bonheur aux malades hospitalisés en ce mois de Ramadhan. Cette soirée sera à coup sûr une sorte de thérapie pour les malades qui y assisteront, a-t-il souligné, en indiquant que les portes de son établissement hospitalier sont grand ouvertes pour accueillir ce genre d’initiative humanitaire.

Bel. Adrar